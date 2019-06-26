«Спартак» выберет капитана в конце сбора

«Выборы капитана будут в конце сбора. На данный момент мы еще даже не определили, кто будет капитаном в играх предсезонного турнира», - заявил Кононов.
Напомним, бывший капитан красно-белых Денис Глушаков покинул клуб, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. В отсутствие Глушакова капитаном «Спартака» в прошлом сезоне был защитник Георгий Джикия.
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