«Спартак» выберет капитана в конце сбора Главный тренер «Спартака» Олег Кононов сообщил, что красно-белые еще не определились, кто будет капитаном команды в новом сезоне.

«Выборы капитана будут в конце сбора. На данный момент мы еще даже не определили, кто будет капитаном в играх предсезонного турнира», - заявил Кононов.

Напомним, бывший капитан красно-белых Денис Глушаков покинул клуб, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. В отсутствие Глушакова капитаном «Спартака» в прошлом сезоне был защитник Георгий Джикия.