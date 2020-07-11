«Зенит» не смог обыграть «Ахмат», играя в меньшинстве с 34-й минуты

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Олег Иванов, у гостей отличился Себастьян Дриусси (22).

Добавим, что на 34-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник команды из Санкт-Петербурга Эмилиано Ригони.

После этой игры «Зенит», прервавший свою серию из шести побед кряду, набрал 66 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с 31 очком поднялся на 12-е место.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет против «Оренбурга», а «Ахмат» в гостях встретится со «Спартаком».