Хасан Салихамиджич: Упамекано будет играть за «Баварию» следующие пять лет

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что сделка о переходе Дайо Упамекано из «Лейпцига» завершена.

- Все верно, Упамекано будет играть за «Баварию» следующие пять лет. Могу подтвердить это. Мы очень рады этому в «Баварии». У нас были очень хорошие, интенсивные и профессиональные переговоры с Упамекано и его агентом в течение последних нескольких месяцев.

Мы знали, что у нас очень жесткая конкуренция. Упамекано - молодой игрок, 22 года, чей талант не требует подтверждения. Я всегда был уверен, что у нас есть хорошая концепция. Мы просто представили ему свое видение его карьеры в «Баварии».

На прошлой неделе в Дохе я вновь поговорил со всеми участниками. В конце долгого процесса игрок, его семья и агенты были убеждены, что «Бавария» - правильный выбор для него, - цитирует Салихамиджича Bild.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», также претендующие на защитника, оказались не готовы выплатить за игрока 42,5 миллиона евро, которые просит за его трансфер руководство «Лейпцига».