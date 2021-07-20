Источник: РФС определился со списком кандидатов на пост главного тренера сборной России

Российский футбольный союз составил шорт-лист из специалистов, которые могут возглавить национальную команду.

Как сообщают источники «Чемпионата», в список входят Штефан Кунц, а также главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и Курбан Бердыев. Фаворитом у РФС является немецкий специалист, при котором молодежная сборная его страны дважды становилась чемпионом Европы. Резервный вариант - Бердыев, находящийся сейчас без работы.

Напомним, что 8 июля РФС сообщил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года. Сборная России под руководством специалиста не смогла выйти в плей-офф Евро-2020, заняв последнее место в группе B.

Российский футбольный союз обещал назвать нового тренера сборной до 23 июля.