УНИКС победил «Астану» в Единой лиге ВТБ - Советский спорт
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Баскетбол12 января 2019 14:20Автор: Липкин Антон

УНИКС победил «Астану» в Единой лиге ВТБ

Макколлум набрал 20 очков.

УНИКС выиграл в гостях у «Астаны» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник УНИКС Эрик Макколлум, набравший 20 очков. Дабл-дабл на счету центрового казанцев Артема Клименко (16 очков + 11 подборов).

УНИКС одержал десятую победу и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Астаны» пятое поражение в 12 матчах.

В своих следующих матчах 20 января УНИКС примет «Калев», а «Астана» сыграет в гостях с «Енисеем».

Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат

«Астана» (Астана) – УНИКС (Казань) – 79:83 (19:17, 17:26, 27:14, 16:26)
«Астана»: Клеммонс (16). ОБрайен (16). Дженкинс (12).
УНИКС: Макколлум (20). Клименко (16 + 11 подборов). Смит (12). Хенри (12).

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