Тимошинина и Назин выиграли серебро на ЧМ прыжкам в воду - Советский спорт
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16 июля 2019 17:35Гичунцев Артур

Тимошинина и Назин выиграли серебро на ЧМ прыжкам в воду

Турнир проходит в Южной Корее.

Сегодня, 16 июля, россияне Юлия Тимошинина и Сергей Назин завоевали серебряные медали в командных соревнованиях по прыжкам в воду на чемпионате мира по водным видам спорта.

Спортсмены из РФ заняли вторую позицию, получив за свое выступление 390,05 балла.

Золото выиграли китайцы Линь Шань и Ян Цзянь (416,65), а бронза досталась представителям США Катрине Янг и Эндрю Капобианко (357,60).

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