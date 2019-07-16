Тимошинина и Назин выиграли серебро на ЧМ прыжкам в воду

Сегодня, 16 июля, россияне Юлия Тимошинина и Сергей Назин завоевали серебряные медали в командных соревнованиях по прыжкам в воду на чемпионате мира по водным видам спорта.
Спортсмены из РФ заняли вторую позицию, получив за свое выступление 390,05 балла.
Золото выиграли китайцы Линь Шань и Ян Цзянь (416,65), а бронза досталась представителям США Катрине Янг и Эндрю Капобианко (357,60).
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