Польша и Словения примут мужской чемпионат мира по волейболу-2022

Мужской чемпионат мира 2022 года по волейболу пройдет в Польше и Словении. Об этом информирует Reuters со ссылкой на польского премьер-министра Матеуша Моравецки.

Отметим, что ранее турнир должен был состояться в десяти российских городах с 26 августа по 11 сентября. Однако в начале марта Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение лишить Россию право проводить данные соревнования.

Согласно словам Моравецки, финальный матч мирового первенства, а также игра за третье место состоятся в Польше.

Напомним, что победителем ЧМ-2018 стала сборная Польши, обыгравшая в финале Бразилию (3:0). Россия заняла 5-6-е места.