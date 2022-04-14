ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Польша и Словения примут мужской чемпионат мира по волейболу-2022

Изначально турнир должен был пройти в России.
14 апреля 2022 14:17
автор: Владислав Корегин

Мужской чемпионат мира 2022 года по волейболу пройдет в Польше и Словении. Об этом информирует Reuters со ссылкой на польского премьер-министра Матеуша Моравецки.

Отметим, что ранее турнир должен был состояться в десяти российских городах с 26 августа по 11 сентября. Однако в начале марта Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение лишить Россию право проводить данные соревнования.

Согласно словам Моравецки, финальный матч мирового первенства, а также игра за третье место состоятся в Польше.

Напомним, что победителем ЧМ-2018 стала сборная Польши, обыгравшая в финале Бразилию (3:0). Россия заняла 5-6-е места.

источник: Reuters
Это интересно:
Польша и Словения примут мужской чемпионат мира по волейболу-2022
Изначально турнир должен был пройти в России.
14.04.2022 14:17
Волейбол
автор: Владислав Корегин
Определилась сетка плей-офф женской волейбольной Суперлиги
10 апреля прошел последний матч регулярного чемпионата.
10.04.2022 17:00
Волейбол
автор: Максим Скороходов
ВФВ подала апелляцию на решение об отмене чемпионата мира в России
Российская организация допускает обращение в CAS.
07.04.2022 19:53
Волейбол
автор: Максим Скороходов
ВФВ обратилась в CAS c требованием возместить 80 млн долларов за отмененный чемпионат мира
Международная федерация волейбола отобрала у России право проведения турнира.
06.04.2022 18:42
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Казанский «Зенит» досрочно выиграл регулярный чемпионат
Команда является десятикратным победителем национального первенства.
02.04.2022 19:20
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Михайлов призвал российских спортсменов верить в нормализацию отношений
Россия лишилась в том числе и домашнего чемпионата мира по волейболу.
01.04.2022 13:27
Волейбол
автор: Максим Скороходов
«Динамо-Ак Барс» победило «Локомотив» в перенесенном матче 16-го тура чемпионата России по волейболу
Игра прошла в Казани.
30.03.2022 21:00
Волейбол
автор: Максим Скороходов
«Зенит-Казань» обыграл «Белогорье» в волейбольном «классико»
«Зенит-Казань» обыграл «Белогорье» в волейбольном «классико»
Игра прошла в рамках 23-го тура мужской суперлиги.
27.03.2022 19:30
Волейбол
автор: Максим Скороходов
FIVB запретила России и Белоруссии принимать участие в международных волейбольных соревнованиях
Данное решение вступает в силу немедленно.
01.03.2022 17:15
Волейбол
автор: Владислав Корегин
FIVB перенесла чемпионат мира по волейболу из России
FIVB перенесла чемпионат мира по волейболу из России
Турнир должен был пройти в августе-сентябре
01.03.2022 11:24
Волейбол
«Хотим показать, каких спортсменов теряет мир». Откровения российских фигуристов после Шоу Тутберидзе
В «Мегаспорте» отгремело шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», а его звездные участники рассказали о прошедшем сезоне и планах на будущее.
Панарин не отпускает Капризова в отрыв, Георгиев и Шестеркин бьют рекорды (видео)
Шайба Артемия Панарина помогла «Рейнджерс» победить в гостях «Филадельфию» (4:0) в матче НХЛ, а российские голкиперы ньюйоркцев установили новое клубное достижение.
Без голов, зато сколько огня! Как «Ман Сити» Гвардиолы отстоял спасительную ничью с «Атлетико» Симеоне
После ответных четвертьфиналов определились полуфиналисты Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» увез нулевую ничью из Мадрида (первый матч - 1:0) и вышел на «Реал», а другую пару составили «Вильярреал» и «Ливерпуль», сыгравший 3:3 с «Бенфикой» (3:1).
Технические проблемы, политика, фейки? Что происходит с компанией «Фонбет»
Вот уже несколько дней клиенты крупнейшего российского букмекера лишены возможности пополнять свои игровые счета. Это породило панику в соцсетях и многочисленные слухи о природе проблем компании.
Теперь «Реал» выиграет Лигу чемпионов? По статистике — 100 процентов!
«Плеймейкер» собрал главные цифры сумасшедших ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов «Бавария» - «Вильярреал» (1:1 и 1:2 по сумме) и «Реал» - «Челси» (2:3 и 5:4).
Случай с мальчиком-аутистом — далеко не первый… Кого бил и оскорблял Роналду за свою карьеру
Вся Европа сейчас обсуждает эпизод после недавнего матча АПЛ «Эвертон» - «МЮ» (1:0), когда лидер гостей Криштиану Роналду, покидая стадион, разбил телефон мальчику с особенностями развития. Из португальца очередной раз делают антигероя, а «Плеймейкер» вспоминает другие моменты, за которые супербомбардиру должно быть стыдно.
«Вильярреал» спустя 16 лет вышел в полуфинал ЛЧ, у Бензема 7 мячей в плей-офф, а Овечкин забил гол №776
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Русская жара в НХЛ: Капризов в 9 очках от сотни, Овечкин в 25 голах от Хоу, Тарасенко — первая звезда (видео)
Российские суперзвезды, за исключением Артемия Панарина, в очередных матчах НХЛ дружно набрали по два очка и отпраздновали победы со своими командами.
«Фонбет» перестал зачислять депозиты клиентов, доходы Entain выросли на треть. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
От Канкуна до Панамы наперегонки! Выбери участников уникального проекта «Лига Героев»
В конце мае и начале июня шесть счастливчиков примут участие в автопробеге по странам Центральной Америки между городами Канкун и Панама-Сити в рамках проекта «Лига Героев». Один из экипажей будет выбран путем голосования на сайте и в соцсетях «Плеймейкера» - официального информационного партнера уникального проекта.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика