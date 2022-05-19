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«Это его личные проблемы». Гендиректор «Уралочки» - об отказе Воронкова принести извинения

Ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия ВФВ дисквалифицировала Воронкова на срок до двух лет
19 мая 2022 18:17

Генеральный директор «Уралочки» Валентина Огиенко отреагировал на отказ тренера «Локомотива» Андрея Воронкова принести извинения после расистского скандала.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«Выступление Воронкова и отказ приносить извинения - это его личные проблемы, проблемы клуба, но точно не наши. Что тут сказать, такой человеческий фактор. Воронков ведёт себя просто неправильно», - приводит слова Огиенко «Чемпионат».

Добавим, что «Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.

источник: Чемпионат.com
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