«Это его личные проблемы». Гендиректор «Уралочки» - об отказе Воронкова принести извинения

Генеральный директор «Уралочки» Валентина Огиенко отреагировал на отказ тренера «Локомотива» Андрея Воронкова принести извинения после расистского скандала.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«Выступление Воронкова и отказ приносить извинения - это его личные проблемы, проблемы клуба, но точно не наши. Что тут сказать, такой человеческий фактор. Воронков ведёт себя просто неправильно», - приводит слова Огиенко «Чемпионат».

Добавим, что «Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.