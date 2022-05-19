Журова - о дисквалификации Воронкова: Он подумал, что за такие слова в России ему ничего не сделают

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение дисциплинарной комиссии ВФВ о двухлетней дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«Для меня удивительно, что Воронков не извинился сразу или через время. Это неправильно. Может быть, он подумал, что за такие слова в России ему ничего не сделают, сойдет с рук, поэтому и извиняться не надо», - приводит слова Журовой Sport24.

Добавим, что «Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.