Кубинская волейболистка Монталво хочет вернуться в Россию после расистского скандала

Кубинская волейболистка Айлама Сесе Монталво ответила на вопрос, есть ли шанс, что она вернется в Россию.

«Да, я бы хотела», - передает слова спортсменки «РИА Новости»

Ранее она выступала за «Уралочку-НТМК» и покинула клуб по истечении контракта.

Напомним, что, скорее всего, именно Монталво главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков назвал «обезьяной» во время тайм-аута решающего матча финальной серии, так как, кроме Айламы на площадке больше не было темнокожих волейболисток.