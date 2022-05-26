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Кубинская волейболистка Монталво хочет вернуться в Россию после расистского скандала

Ранее Айлама Сесе выступала за «Уралочку».
26 мая 2022 13:44
автор: Максим Скороходов

Кубинская волейболистка Айлама Сесе Монталво ответила на вопрос, есть ли шанс, что она вернется в Россию.

«Да, я бы хотела», - передает слова спортсменки «РИА Новости»

Ранее она выступала за «Уралочку-НТМК» и покинула клуб по истечении контракта.

Напомним, что, скорее всего, именно Монталво главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков назвал «обезьяной» во время тайм-аута решающего матча финальной серии, так как, кроме Айламы на площадке больше не было темнокожих волейболисток.

источник: «РИА Новости»
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