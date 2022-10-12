Серебряный Лев
Футбол
Хоккей
Бокс/ММА
Фигурное катание
Формула-1
>
x
Есть комментарий
Спорт и бизнес
Подкасты
Life & Style
ССР
Авто/Мото
Академическая гребля
Баскетбол
Бейсбол
Биатлон
Бобслей
Бокс
Велоспорт
Водное поло
Водно-моторный спорт
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гольф
Горнолыжный спорт
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Керлинг
Киберспорт
Конный спорт
Конькобежный спорт
Легкая атлетика
Лыжный спорт
ММА
Настольный теннис
Олимпиада
Паралимпиада
Парусный спорт
Плавание
Пляжный футбол
Прыжки в воду
Прыжки с трамплина
Регби
Самбо
Санный спорт
Синхронное плавание
Скелетон
Сноуборд
Современное пятиборье
Спортивная гимнастика
Стрельба
Сумо
Теннис
Тхэквондо
Тяжелая атлетика
Универсиада
Фехтование
Фигурное катание
Формула-1
Фристайл
Футбол
Футбол американский
Футзал
Хоккей
Хоккей с мячом
Хроника
Художественная гимнастика
Шахматы
Шорт-трек
Экстремальные
Юношеские игры
Стали известны полуфинальные пары женского ЧМ-2022
12 октября 2022 09:10
автор: Александр Поволоцкий
источник:
«Советский спорт»
Это интересно:
Сборная Италии обыграла Польшу и стала чемпионом Европы среди игроков до 20 лет
На третьем месте расположилась команда Болгарии.
25.09.2022 23:53
Волейбол
Российский олимпийский чемпион по волейболу сдал положительный допинг-тест
В пробе российского олимпийского чемпиона по волейболу обнаружили запрещенные препараты.
19.09.2022 19:27
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Тренер сербов опасается умышленного поражения Польши от США на ЧМ по волейболу
Наставник раскритиковал схему проведения турнира.
26.08.2022 11:09
Волейбол
автор: Александр Шульгин
Сборная Татарстана выиграла Спартакиаду среди мужских команд по волейболу
Под флагом Республики выступали игроки «Зенита-Казань».
21.08.2022 20:41
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Новосибирский «Локомотив» подписал контракт с олимпийским чемпионом Бережко
Также волейболист становился бронзовым призером Игр‑2008 в Пекине.
10.08.2022 09:50
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Волейболистка Бочкарева шокирована батареями и попугаями в Португалии
Спортсменка выступает за лиссабонский «Спортинг».
07.07.2022 10:51
Волейбол
автор: Александр Шульгин
Волейболистка Руссу рассказала, какие вопросы ей задавали о России
Прошлый сезон диагональная провела в клубе «Альба-Блаж»
01.07.2022 13:15
Волейбол
автор: Максим Скороходов
«Зенит» из Санкт-Петербурга объявил имя нового главного тренера
Им стал бывший старший тренер молодежной сборной России.
29.06.2022 13:00
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Сергей Гранкин: Безопасность семьи - один из факторов, почему уехал из Германии
В 2008 году связующий стал олимпийским чемпионом.
20.06.2022 22:30
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru
О компании
Реклама на сайте
Вакансии
Политика конфиденциальности
Правовая информация
16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.