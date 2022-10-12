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Стали известны полуфинальные пары женского ЧМ-2022

12 октября 2022 09:10
автор: Александр Поволоцкий

источник: «Советский спорт»
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