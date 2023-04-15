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На чемпионатах Европы уже жгут флаги соперников. И виновата опять Россия

Баку отозвал сборную по тяжёлой атлетике из Еревана.
На чемпионатах Европы уже жгут флаги соперников. И виновата опять Россия
15 апреля 2023 23:17
автор: Алексей Колесниченко
автор фото: агентство Photolure

Когда-то мы ещё могли говорить о том, что спорт вне политики, но сейчас это звучит уже как насмешка. Казахстанцы, которые очень хотят попасть на чемпионат мира по хоккею, избавляются от россиян и белорусов, которые долгое время были основой национальной дружины. Зачем? Наверное, чтобы вылететь в группу В, поскольку без усиления в виде легионеров по гражданству, им мало что светит. Но поехать охото.

Неужели уже не работает схема, когда ты хочешь и должен доказывать своё превосходство в честной борьбе? Чтобы не сражаться с российскими боксёрами, Британия и США организуют альтернативную организацию. Норвежцы на этапах Кубка мира по лыжным гонкам забирают все первые 10 мест на подиуме (в отсутствие россиян).

Каждый новый день нашей с вами реальности «дарит» нам всё новые внутренние потрясения. И спорт уже по уши увяз в политических дрязгах. Более того, спорт всё активнее используется в реализации чьих-то амбиций.

Очередная неприятная новости прилетела из Армении. В эти дни в Ереване проходит чемпионат Европы по тяжёлой атлетике. И азербайджанские богатыри, а также прекрасная половина этого государства, решили не участвовать в европейском форуме.

А мы были вправе ожидать захватывающие противостояния, и зрелище того, как новые спортсмены преодолевают земное притяжение и раздвигают границы возможного для человека. Но уже на стадии открытия этого форума случилась неприятное. Мы знаем, насколько непростые отношения между Азербайджаном и Арменией. И кто-то решил разжечь это пламя вражды ещё ярче.

Источник фото: НОК Азербайджана

Причём, в прямом смысле этого слова. Некий дизайнер Арам Николян, который принимал участие в организации церемонии открытия чемпионата, демонстративно сжёг флаг Азербайджана. И это было показано на весь мир. Своей цели эта провокация достигла. И без того непростые отношения между гражданами соседних стран, запылали ещё ярче.

Сейчас уже не имеет значения, были ли в курсе официальные лица федерации и устроители праздничного шоу. Факт в том, что Николян был аккредитованным лицом. И он исполнил этот провокационный перформанс, представляя оргкомитет. Это событие спровоцировало резкую реакцию азербайджанской стороны. В Баку приняли решение о возвращении членов национальной сборной по тяжелой атлетике с чемпионата Европы.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства молодежи и спорта и Национального олимпийского комитета Азербайджана, передает издание Anadolu. В заявлении отмечается, что 14 апреля на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в армянской столице флаг Азербайджана был демонстративно сожжен.

Представители сборной подчеркнули, что в Армении царит атмосфера ненависти в отношении соседа, а безопасность спортсменов не обеспечивается в полной мере. По этой причине, нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях просто невозможно – на них оказывается колоссальное психологическое давление.

«Учитывая всё это, принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину», – отмечается в тексте.

Армянская сторона принесла извинения, но пассаж азербайджанцев о том, что они испытывают реальный дискомфорт от отношения к себе, говорит о многом. Когда же это всё прекратится? Неужели мы обречены на гибель спорта? Не пора ли остановиться и подумать о том, что именно спорт должен стать связующим звеном, которое разрушит распри, которые сейчас раздирают мир? Надеемся, что всё ещё может прийти в норму. И на Олимпийских играх мы будем радоваться успехам всех атлетов, искренне болея за своих.

источник: «Советский спорт»
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