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Семь пуль для силача. Российский чемпион застал девушку с другим и поплатился жизнью

Молодой спортсмен стал жертвой жуткого преступного сговора с участием бывшей возлюбленной.
Семь пуль для силача. Российский чемпион застал девушку с другим и поплатился жизнью
12 мая 2023 22:00
автор: Алексей Колесниченко
автор фото: из личного архива Семена Филатова

Глубокая обида и низменное желание мести привели к трагедии с летальным исходом. В Санкт-Петербурге талантливый молодой человек, подававший большие надежды в паралимпийском спорте, погиб от рук нового избранника бывшей девушки. Шесть выстрелов в грудь и один в голову — такова была жестокая месть соперника.

«Что ни спросишь — всё знает»

Семёну Филатову уже к 17 годам пришлось столкнуться с большими жизненными проблемами. Молодой человек стал жертвой нападения хулигана, всадившего ему нож в бедро прямо на улице. Ради спасения Семёна врачи вынуждены были пойти на крайние меры и ампутировать ему левую ногу.

Для многих людей такие жизненные потрясения в юном возрасте приводят к необратимым психологическим последствиям. Но Филатов оказался стойким парнем. Он получил образование инженера и устроился на работу, где имел большие перспективы.

— Семён был очень разносторонне развит, что ни спросишь — всё знает, — приводит слова друга спортсмена Магомеда Джамалова «Комсомольская Правда».

Отсутствие ноги не помешало Семёну добиться больших успехов в паралимпийском спорте. Молодой человек серьёзно занимался тяжёлой атлетикой в школе олимпийского резерва имени Краевского. В 2016 году он завоевал серебро на первенстве Санкт-Петербурге по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На пике формы он мог жать от груди 160 кг.

Убийство на почве личной неприязни

Но спортивные успехи сопровождались большими проблемами в личной жизни. По словам друга, Семён застал свою девушку Анастасию Миняйлову в постели с любовником. Им оказался 19-летний Исраил Алиев. Между молодыми людьми произошла ссора. По одной из версий, Филатов отвесил разлучнику пощёчину. После этого он также расстался с Анастасией.

Источник фото: из личного архива Анастасии Миняйловой

Почти год Семён ничего не слышал о девушке. Но 17 июля 2017 года она сама позвонила бывшему молодому человеку и приехала к нему в гости. Что происходило внутри квартиры, доподлинно неизвестно, но через два часа Филатов вышел из подъезда в сопровождении Миняйловой.

В этот момент справа к молодым людям подбежал неизвестный. Он семь раз выстрелил в Семёна. Шесть пуль пришлись в область груди, ещё одна угодила в голову. Шансов выжить у паралимпийца не было. Он скончался на месте.

Полиции по горячим следам удалось установить нападавшего. Им оказался Исраил. Его задержали в Подмосковье вместе с Анастасией. Они хотели вернуться в Воронеж, где на тот момент проживали. Информацию об этом опубликовал официальный сайт Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу.

— В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержаны 25-летняя Анастасия Миняйлова и 20-летний Исраил Алиев, жители города Воронежа. По версии следствия, Миняйлова, будучи ранее знакомой с потерпевшим, совместно со своим знакомым Алиевым, вступив в преступный сговор и распределив роли, на почве личных неприязненных отношений совершили убийство последнего, — говорится в сообщении СК РФ.

Сообщникам было предъявлено обвинение по статье «Убийство». Парочка не стала отрицать вину и во всём призналась. Сотрудничество со следствием позволило им получить мягкие приговоры за столь жестокое преступление. Алиеву суд назначил 7,5 лет общего режима, а Миняйлова отправилась в места лишения свободы всего на полтора года.

В январе 2018-го по итогам повторного судебного заседания приговор первой инстанции в отношении девушки смягчили окончательно. Анастасии заменили наказание с лишения свободы на штраф в 150 тысяч рублей, после чего судья распорядилась освободить её прямо в зале суда.

источник: «Советский спорт»
Семь пуль для силача. Российский чемпион застал девушку с другим и поплатился жизнью
Семь пуль для силача. Российский чемпион застал девушку с другим и поплатился жизнью
Молодой спортсмен стал жертвой жуткого преступного сговора с участием бывшей возлюбленной.
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