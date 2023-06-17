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Чудо-штангист покорил олимпийский Токио. А погиб от руки сына

Уникального тяжелоатлета убили во время пьяного застолья. Яблоком раздора стал ваучер.
Чудо-штангист покорил олимпийский Токио. А погиб от руки сына
17 июня 2023 18:01
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Путь Алексея Вахонина к всемирной известности вообще не должен был закончиться успехом, а даже начаться. Мальчик вырос в шахтёрском посёлке в Кемеровской области и из-за тяжёлой болезни научился ходить только в четыре года. Посмеивались сверстники и над фамилией паренька Кунов. Его отец был пленным чехом, который обосновался в Сибири после Первой мировой войны и настоящая его фамилия была Куно. Деревенским мальчишкам это казалось очень смешным и они награждали Лёшу разнообразными дурацкими прозвищами. Впоследствии Алексей прославится уже как Вахонин, пока же ему приходилось отстаивать своё мнение в том числе и кулаками. Семья будущего олимпийского чемпиона жила очень бедно, а из развлечений окружающие его взрослые знали только дорогу до магазина и обратно. Алексей рано попробовал алкоголь и сигареты, а когда чуть-чуть подрос, стал вместе с родителями работать на шахте.

Источник фото: РИА Новости

Счастливый билет

Кунову пророчили попадание за решётку или, в лучшем случае, жизнь простого сельского работяги. На счастье парня, его, закалённого тяжёлым физическим трудом, заметил тренер по тяжёлой атлетике Иван Жуков. Алексей быстро увлёкся спортом, дававшим ему шанс выбраться из серых провинциальных будней в компании пьяных взрослых, и начал очень быстро прогрессировать. Жуков перевёз его в районный центр Гурьевск чему мать, к тому моменту уже потерявшая мужа была только рада. В 25 лет Алексей становится чемпионом СССР переезжает в город Шахты Ростовской области кузницу олимпийских чемпионов по тяжёлой атлетике и не только. К этому моменту с будущим покорителем Токио работал уже Рудольф Плюкфельдер сам на тот момент действующий спортсмен.

Источник фото: РИА Новости

В японскую столицу учитель и ученик отправились вместе и оба привезли оттуда высшие награды. Причём, победа Алексея на тот момент уже Вахонина (после свадьбы он взял фамилию жены) получилась исторической. Перед последней попыткой он уступал главному конкуренту, венгру Имре Фельди, два с половиной килограмма. В Алексея не верил никто кроме Плюкфельдера и него самого, но Вахонин совершил невероятное.Он не просто взял нужный вес, но и, не выпуская штангу из рук, с издевательским возгласом «Хо-па!» поднял одну ногу. Зрители в зале замерли от изумления, а потом разразились овацией.

Путь на дно

За победу в Токио Вахонин получил орден «Знак почёта» и новую квартиру в центре Шахт. Но испытание славой оказалось для него непосильной ношей. В новой квартире сразу стали собираться шумные компании Алексей не отказывал никому. И уже через три года, после проигранного чемпионата Европы, умудрился разругаться с Плюкфельдером и покинул сборную незадолго до Игр в Мехико.

Источник фото: РИА Новости

Жизнь Алексея покатилась под откос ему вновь нужно было искать средства к существованию. Он сменил не одну профессию вплоть до могильщика на местном кладбище, но нигде долго не задерживался. Терпеть его пьянство не желал ни один руководитель. От Вахонина ушла жена и единственным его собеседником и компаньоном по застольям спустя годы остался повзрослевший сын – тоже Алексей.

В итоге 1 сентября 1993 года они выпивали на кухне. Разговор зашёл о приватизации и Алексей-младший потребовал у отца отдать ему ваучер. Тот отказал и получил от сына удар ножом в грудь. Прибывшим на место врачам «Скорой» оставалось только констатировать смерть чемпиона. Жизнь, так тяжело начинавшаяся и давшая-таки простому сельскому мальчишке шанс стать легендой, закончилась из-за пьяной ссоры. Но след в истории мирового спорта он оставил навсегда. В память о Вахонине проводится ежегодный турнир по тяжёлой атлетике, его имя увековечено на Аллее спортивной славы в Шахтах, а в городе Киселёвске Кемеровской области его именем назвали улицу.

источник: «Советский спорт»
Чудо-штангист покорил олимпийский Токио. А погиб от руки сына
Чудо-штангист покорил олимпийский Токио. А погиб от руки сына
Уникального тяжелоатлета убили во время пьяного застолья. Яблоком раздора стал ваучер.
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