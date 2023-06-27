Лишили всех наград из-за допинга. Трагедия, которую атлет из Казахстана не пережил

В Казахстане, по предварительным данным, покончил с собой чемпион мира и участник Олимпийских игр в Пекине 2008 года по тяжелой атлетике Владимир Седов.

«Тело 35-летнего тяжелоатлета было обнаружено по месту его проживания в селе Достык Каратальского района. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Согласно показаниям родных, мужчина покончил с собой. В настоящее время по факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 105 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». Уголовное дело взято на контроль руководством районной полиции», - говорится в сообщении.

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За последние примерно двадцать лет мировая тяжелая атлетика буквально погрязла в допинговых скандалах. Периодически в Международном олимпийском комитете вспыхивают дискуссии относительно целесообразности присутствия этого вида спорта в олимпийской программе Игр. Ситуацию усугубляет еще и то, что после перепроверки проб, иной раз, приходится перекраивать турнирную таблицу в различных весовых категориях. Спустя некоторое время после соревнований, медальный зачет изменяется до неузнаваемости.

Владимир Седов родился в 1988 году в казахском городке Уштоб. С юных лет Владимира отдали в секцию тяжелой атлетики, где уже занимался его старший брат Сергей (был тренером Федерации тяжелой атлетики Алматинской области, а сейчас является старшим тренером мужской сборной Республики Казахстан). В семнадцатилетнем возрасте, в 2005 году Владимир был признан лучшим штангистом чемпионата Азии, в том же году он стал рекордсменом мира среди юношей в категории до 77 кг.

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В двадцать лет казахстанский штангист квалифицировался на Олимпиаду в Пекине 2008, где только по стечению обстоятельств не завоевал итоговую медаль. В весовой категории до 85 кг Седов занял четвёртое место, в рывке поднял штангу весом 180 кг, затем в толчке 200 кг (380 кг). Когда подсчитывали очки он шел вровень с армянским тяжелоатлетом, однако уступил ему бронзу, так как оказался тяжелее соперника. Но Владимир не унывал и уже в следующем году на чемпионате мира в Корее завоевал «золото». В дальнейшем достижение повторить не удалось, но с мировых первенств 2013 и 2014 Седов также увозил награды. «Бронзу» в польском Вроцлаве в 2013-м и «серебро».

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В 2016 году в жизни титулованного казахского тяжелоатлета все изменилось. МОК при содействии ВАДА устроил перепроверку допинг-пробы Владимира Седова и результаты оказались плачевными для спортсмена - наличие препарат станозолол в пробах «А» и «Б».4 декабря 2019 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) официально аннулировала все титулы казахстанского штангиста Владимира Седова с 2008 по 2016 годы.

После этого, фамилия Седова больше ни разу не значилась ни на одном соревновании. Подобная ситуация не могла не сказаться на спортсмене. Долгое пребывание вне спорта у людей, всецело связанных с оным, пагубно отражается на психике. Вот и Владимир, вероятно, не выдержал морального гнета, покончив с собой в возрасте всего лишь тридцати пяти лет.

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Владимира Седова.