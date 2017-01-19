«В обороне так нельзя». Самокритика Знарка и Кови после внезапного поражения
А в «Йокерите»
не пожалели, что взяли в Петербург жен хоккеистов.
Илья Ковальчук: Если б не вратарь, было бы 10:3
– Во втором периоде подумали, что игра сделана.
Глупые ошибки в обороне допустили, – от автора дубля Ильи Ковальчука после
поражения звучит только самокритика.
– «Йокерит»
в этом году одержал всего две победы, и обе над СКА.
– Молодцы, я их поздравляю. Это хорошая команда, тяжело против них играть.
– Понятно,
что настроение не то, но СКА установил рекорд по заброшенным шайбам благодаря
вашему голу.
– Какая разница, что я забросил? Проиграли – нужно делать выводы. Через девять игр плей-офф, так нельзя играть в обороне, как мы играем. Если бы не вратарь, 10:3 было бы.
К Ковальчуку во время игры вдруг возникли вопросы у главного тренера «Йокерита» Юкки Ялонена.
Оказалось, Илья слишком навязчиво радовался своим
голам прямо перед скамейкой соперника. Финны не поняли, разозлились и выиграли
два периода со счетом 5:1.
– Поведение Ковальчука вызвало вопросы, да, –
подтвердил Ялонен. – Но мы ни о чем с ним не говорили.
Общение у Юкки вообще в этом день не сложилось.
– Я пытался поговорить с судьей после первого гола
СКА, но он со мной не общался, – тренер «Йокерита» хотел что-то уточнить, но
пришлось разбираться самому.
– Вам опять удалось победить СКА. В чем ваш секрет?
– Секрета никакого нет. Безусловно, сейчас нельзя не быть удовлетворенными: мы провели лучший матч и победили лучшую команду лиги. Очень хорошо, что «Йокерит» продолжал бороться, когда проигрывал в две шайбы. Горжусь таким матчем.
– Надо почаще жен с собой брать, – брякнул на ходу
кто-то из сотрудников финского клуба. Девушки встречали мужей у раздевалки
победным визгом.
Олег Знарок: Может, у Коскинена и перехлестывают патриотические чувства
– Может, у Коскинена
перехлестывают патриотические чувства, когда он играет против «Йокерита», – спросили у иронично настроенного Олега Знарка:
вспомнили, что Микко проиграл финской команде второй раз подряд за полмесяца.
– Может и перехлестывают, раз выиграть не можем, – вдруг поддержал догадку главный тренер. – Но главная причина поражения – наша отвратительная игра в обороне.
– Не
сказалась ли на результате жесткая игра соперника?
– Совершенно нет. Мы тоже играли жестко и грубо. В каких-то моментах.
– Типичная финская игра: бьют исподтишка,
постоянно тыкаются. Ничего нового, – с добрым лицом обозначил защитник СКА Егор
Яковлев. – Проверка была хорошая, нам нужно менять отношение к игре.
– Мы проигрывали борьбу за шайбу, перестали ее завозить в чужую зону, – другой парень с потенциальными патриотическими чувствами, Ярно Коскиранта, присоединился к самокритике. – Постоянно пришлось играть у своих ворот, это разочаровало. Победу «Йокерита» можно назвать заслуженной. Мы плохо действовали в обороне, особенно в двух периодах последней встречи. Нам нужно над этим поработать, и все будет хорошо.