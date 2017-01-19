Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Локомотив Ташкент
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -ДР Конго
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Жальгирис- : -Реал
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«В обороне так нельзя». Самокритика Знарка и Кови после внезапного поражения

Максим Шитиков, Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«В обороне так нельзя». Самокритика Знарка и Кови после внезапного поражения
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

А в «Йокерите» не пожалели, что взяли в Петербург жен хоккеистов.

Илья Ковальчук: Если б не вратарь, было бы 10:3

– Во втором периоде подумали, что игра сделана. Глупые ошибки в обороне допустили, – от автора дубля Ильи Ковальчука после поражения звучит только самокритика.

– «Йокерит» в этом году одержал всего две победы, и обе над СКА.
– Молодцы, я их поздравляю. Это хорошая команда, тяжело против них играть.

– Понятно, что настроение не то, но СКА установил рекорд по заброшенным шайбам благодаря вашему голу.
– Какая разница, что я забросил? Проиграли – нужно делать выводы. Через девять игр плей-офф, так нельзя играть в обороне, как мы играем. Если бы не вратарь, 10:3 было бы.

К Ковальчуку во время игры вдруг возникли вопросы у главного тренера «Йокерита» Юкки Ялонена.

Оказалось, Илья слишком навязчиво радовался своим голам прямо перед скамейкой соперника. Финны не поняли, разозлились и выиграли два периода со счетом 5:1.

– Поведение Ковальчука вызвало вопросы, да, – подтвердил Ялонен. – Но мы ни о чем с ним не говорили.

Общение у Юкки вообще в этом день не сложилось.

– Я пытался поговорить с судьей после первого гола СКА, но он со мной не общался, – тренер «Йокерита» хотел что-то уточнить, но пришлось разбираться самому.

– Вам опять удалось победить СКА. В чем ваш секрет?
– Секрета никакого нет. Безусловно, сейчас нельзя не быть удовлетворенными: мы провели лучший матч и победили лучшую команду лиги. Очень хорошо, что «Йокерит» продолжал бороться, когда проигрывал в две шайбы. Горжусь таким матчем.

– Надо почаще жен с собой брать, – брякнул на ходу кто-то из сотрудников финского клуба. Девушки встречали мужей у раздевалки победным визгом.

Олег Знарок: Может, у Коскинена и перехлестывают патриотические чувства

– Может, у Коскинена перехлестывают патриотические чувства, когда он играет против «Йокерита», – спросили у иронично настроенного Олега Знарка: вспомнили, что Микко проиграл финской команде второй раз подряд за полмесяца.
– Может и перехлестывают, раз выиграть не можем, – вдруг поддержал догадку главный тренер. – Но главная причина поражения – наша отвратительная игра в обороне.

– Не сказалась ли на результате жесткая игра соперника?
– Совершенно нет. Мы тоже играли жестко и грубо. В каких-то моментах.

– Типичная финская игра: бьют исподтишка, постоянно тыкаются. Ничего нового, – с добрым лицом обозначил защитник СКА Егор Яковлев. – Проверка была хорошая, нам нужно менять отношение к игре.

– Мы проигрывали борьбу за шайбу, перестали ее завозить в чужую зону, – другой парень с потенциальными патриотическими чувствами, Ярно Коскиранта, присоединился к самокритике. – Постоянно пришлось играть у своих ворот, это разочаровало. Победу «Йокерита» можно назвать заслуженной. Мы плохо действовали в обороне, особенно в двух периодах последней встречи. Нам нужно над этим поработать, и все будет хорошо.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Чарльз Геноуэй: Эмоции Ковальчука после гола? Он вообще эмоциональный игрок, ничего страшного нетЗащитник «Йокерита» Чарльз Геноуэй поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:5).Ярно Коскиранта: Победу «Йокерита» можно назвать заслуженнойНападающий СКА Ярно Коскиранта в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Юкка Ялонен: После того, как Ковальчук забросил вторую шайбу, он начал праздновать перед скамейкой «Йокерита»Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился мнением о победе над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3).Олег Знарок: Против «Йокерита» СКА отвратительно сыграл в оборонеГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Егор Яковлев: От «Йокерита» не ожидали ничего нового: они бьют исподтишка, постоянно тыкаютсяЗащитник СКА Егор Яковлев поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Илья Ковальчук: Если бы не Коскинен, проиграли бы «Йокериту» 3:10Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Кто обыграл и переиграл лучшую команду КХЛ: бывший тренер по делу победил СКАКто обыграл и переиграл лучшую команду КХЛ: бывший тренер по делу победил СКАИ это при том, что СКА вел 2:0 уже в первом периоде.СКА проиграл «Йокериту», прервав пятиматчевую победную сериюВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Йокериту» со счетом 3:5.СКА установил рекорд КХЛ по заброшенным шайбам за сезонШайба Ильи Ковальчука с передачи Егора Яковлева в ворота «Йокерита» стала 216-й для СКА в регулярном чемпионате КХЛ.Защитник СКА Херсли выбыл на месяцЗащитник СКА Патрик Херсли получил травму и восстановится не раньше середины февраля, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.Харийс Витолиньш: Плотников из-за травмы пропустит 3-4 неделиТренер СКА Харийс Витолиньш поделился мнением о травме нападающего Сергея Плотникова.Вячеслав Войнов: Надеюсь, на Матче Звезд КХЛ мне не придется участвовать в конкурсах на техникуЗащитник СКА Вячеслав Войнов поделился ожиданиями от Матча Звезд КХЛ.Борис Майоров: В этом году ЦСКА не одолеет СКА. Но спасибо москвичам за борьбуБорис Майоров: В этом году ЦСКА не одолеет СКА. Но спасибо москвичам за борьбуДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о соперничестве двух армейских клубов за лидерство в чемпионате КХЛ.Игорь Игнатушкин: По составу СКА, может быть, выше всех, но команды доказывали, что с ними можно игратьФорвард ХК «Сочи» Игорь Игнатушкин рассказал о подготовке команды к домашней серии, которая стартует 19 января матчем со «Спартаком».Павел Дацюк: Новый формат Матча звезд КХЛ повысит интересНападающий СКА Павел Дацюк поделился ожиданиями от Матча звезд КХЛ-2017.СКА – «Сибирь». Артюхин дисквалифицирован на два матчаСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча между СКА и «Сибирью» (6:2).Александр Медведев: Знарок нашел понимание с Ковальчуком и талант форварда снова засверкалЧлен совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев прокомментировал достижение нападающего питерских армейцев Ильи Ковальчука.«Амур» дома обыграл «Йокерит»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Йокеритом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Амура».Метсола, Ли и Шипачев признаны лучшими игроками недели в КХЛКХЛ назвала лучших игроков 20-й недели регулярного чемпионата.Ярно Коскиранта: В победе над «Сибирью» очень помогло большинство в третьем периодеНападающий СКА Ярно Коскиранта поделился впечатлениями от победы над «Сибирью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).
Главные новости
Ралли
Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!
Футбол
Сенегал победил Зимбабве на Кубке африканских наций
Футбол
Марко Трабукки: Очень известный тренер позвонил Каррере и спросил о Фернандесе
Футбол
«Атлетико» разгромил «Эйбар» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании
Футбол
Директор «Эльфсборга»: Мы ведем переговоры с «Краснодаром» по поводу Клаессона
Футбол
Юрий Семин: Мы в поисках стабильного форварда, Коре посмотрим на втором сборе
Хоккей
Илья Ковальчук: Если бы не Коскинен, проиграли бы «Йокериту» 3:10
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Бамберг» в матче Евролиги
Хоккей
СКА проиграл «Йокериту», прервав пятиматчевую победную серию
Хоккей
«Спартак потерпел восьмое поражение кряду, уступив на выезде «Сочи»
все новости
Йокерит
Йокериткалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика