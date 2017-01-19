«В обороне так нельзя». Самокритика Знарка и Кови после внезапного поражения

А в «Йокерите» не пожалели, что взяли в Петербург жен хоккеистов.

Илья Ковальчук: Если б не вратарь, было бы 10:3

– Во втором периоде подумали, что игра сделана. Глупые ошибки в обороне допустили, – от автора дубля Ильи Ковальчука после поражения звучит только самокритика.

– «Йокерит» в этом году одержал всего две победы, и обе над СКА.

– Молодцы, я их поздравляю. Это хорошая команда, тяжело против них играть.

– Понятно, что настроение не то, но СКА установил рекорд по заброшенным шайбам благодаря вашему голу.

– Какая разница, что я забросил? Проиграли – нужно делать выводы. Через девять игр плей-офф, так нельзя играть в обороне, как мы играем. Если бы не вратарь, 10:3 было бы.

К Ковальчуку во время игры вдруг возникли вопросы у главного тренера «Йокерита» Юкки Ялонена.

Оказалось, Илья слишком навязчиво радовался своим голам прямо перед скамейкой соперника. Финны не поняли, разозлились и выиграли два периода со счетом 5:1.

– Поведение Ковальчука вызвало вопросы, да, – подтвердил Ялонен. – Но мы ни о чем с ним не говорили.

Общение у Юкки вообще в этом день не сложилось.

– Я пытался поговорить с судьей после первого гола СКА, но он со мной не общался, – тренер «Йокерита» хотел что-то уточнить, но пришлось разбираться самому.

– Вам опять удалось победить СКА. В чем ваш секрет?

– Секрета никакого нет. Безусловно, сейчас нельзя не быть удовлетворенными: мы провели лучший матч и победили лучшую команду лиги. Очень хорошо, что «Йокерит» продолжал бороться, когда проигрывал в две шайбы. Горжусь таким матчем.

– Надо почаще жен с собой брать, – брякнул на ходу кто-то из сотрудников финского клуба. Девушки встречали мужей у раздевалки победным визгом.

Олег Знарок: Может, у Коскинена и перехлестывают патриотические чувства

– Может, у Коскинена перехлестывают патриотические чувства, когда он играет против «Йокерита», – спросили у иронично настроенного Олега Знарка: вспомнили, что Микко проиграл финской команде второй раз подряд за полмесяца.

– Может и перехлестывают, раз выиграть не можем, – вдруг поддержал догадку главный тренер. – Но главная причина поражения – наша отвратительная игра в обороне.

– Не сказалась ли на результате жесткая игра соперника?

– Совершенно нет. Мы тоже играли жестко и грубо. В каких-то моментах.

– Типичная финская игра: бьют исподтишка, постоянно тыкаются. Ничего нового, – с добрым лицом обозначил защитник СКА Егор Яковлев. – Проверка была хорошая, нам нужно менять отношение к игре.

– Мы проигрывали борьбу за шайбу, перестали ее завозить в чужую зону, – другой парень с потенциальными патриотическими чувствами, Ярно Коскиранта, присоединился к самокритике. – Постоянно пришлось играть у своих ворот, это разочаровало. Победу «Йокерита» можно назвать заслуженной. Мы плохо действовали в обороне, особенно в двух периодах последней встречи. Нам нужно над этим поработать, и все будет хорошо.