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Владимир Кличко: Мое поражение Фьюри – польза для тяжелого веса

Александр Левит
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Кличко
Владимир КличкоИсточник: «Советский спорт»

В немецком Кельне прошла пресс-конференция Владимира Кличко и чемпиона IBF британца Энтони Джошуа. Корреспондент «Советского спорта» побывал на ней и убедился, что в отличие от боя украинского экс-чемпиона с Тайсоном Фьюри, скандалов в этом противостоянии ожидать не приходится.

«ДЖОШУА – МОЯ КОПИЯ»

Несмотря на потерю титулов и долгий «простой», Владимир Кличко по-прежнему пользуется в Германии огромной популярностью. А потому не удивительно, что на состоявшейся в кельнском офисе телеканала RTL пресс-конференции боксеров львиная доля внимания была уделена именно украинскому боксеру, а не его являющемуся сегодня чемпионом британскому сопернику.

- Владимир, вы часто общаетесь с журналистами, к тому же с Джошуа вы уже провели пресс-конференции в Лондоне и Нью-Йорке. Какой вопрос вам задают чаще всего?
- Конечно же о возрасте. Не слишком ли я стар для чемпионских боев? Не слишком ли Джошуа для них молод?

- И как вы на этот вопрос отвечали?
- Да очень просто! Раз мы получили право сразиться 29 апреля на установленном на «Уэмбли» ринге, значит, и Джошуа для этого не молод, и я еще не слишком стар.

- Британец не только молод, но и хорош на ринге.
- Очень хорош. Он невероятно силен физически, он, как и я, олимпийский чемпион. Кроме того, он – почти полная моя копия: такой же высокий, как я, очень схож со мной фигурой, да и вообще многим.

- Эта схожесть опасна для вас?
- Очень опасна. Но не только схожесть – Джошуа вообще очень опасен как соперник. Настолько, что я, в отличие от большинства своих предыдущих боев, считаю наши шансы на победу равными – 50 на 50.

- А многие считают по-другому: 60 на 40 в пользу вашего соперника.
- Те, кто так считает, уповают на молодость Джошуа и то, что он дерется дома. Но на моей стороне – опыт.

«МЕНЯ МОТИВИРУЕТ ПРОИГРАННЫЙ ФЬЮРИ БОЙ»

- Насколько опыт важен?
- Конечно же, опыт, нарабатываемый годами, очень важен. Хотя бы для того, чтобы не растеряться на виду огромных трибун. Думаю, мне психологическое давление – а оно на «Уэмбли» поневоле возникнет – будет выдержать полегче, чем юному и не имеющему подобного опыта Джошуа. А во всем остальном, думаю, у нас равенство: мы оба наверняка отлично подготовимся, и оба одинаково высоко мотивированы.

- Что мотивирует Джошуа, понятно. А вот что, после огромного количества боев и побед мотивирует Владимира Кличко?
- Мой ответ может показаться немного странным, но тут мне во многом помогает проигранный Фьюри бой. Благодаря тому поражению мне по-прежнему есть, за что драться, я рвусь на ринг, чтобы доказать: Владимир Кличко по-прежнему в строю, по прежнему готов к самым тяжелым боям. И это не просто слова: я, действительно сегодня полон сил, действительно очень хочу победить и вернуть себе статус чемпиона мира. Какая мотивация может быть сильнее этой?

- Чем будете заниматься в оставшееся до боя время?
- Как чем? Только одним – подготовкой к поединку. С начала марта начинается активная фаза этой подготовки, буду упорно работать в тренировочном лагере. Думаю, у Джошуа планы такие же. Так что, скорее всего, мы с вами увидимся и услышимся теперь только за неделю до лондонского боя.

«ИЗВИНИ, ЧТО «ЖЕЛТУХОЙ» НЕ ПОРАДОВАЛИ»

Такая отдаленная перспектива собкора «Советского спорта», конечно же, никак не устраивала. А потому, пользуясь более чем 15-летним знакомством с братьями Кличко, прошу Владимира об эксклюзиве.

- Володя, как-то скучновато сегодня, - начинаем мы приватный разговор за кулисами. - В прошлый раз вы здесь же так зажигали с Тайсоном Фьюри, что аж искры летели. А сегодня все тихо-мирно: ах, Джошуа – отличный парень, ах, я очень уважаю Владимира Кличко и преклоняюсь перед ним...
- Ну уж извини, что «желтухой» вас всех не порадовали. Хотя после предыдущих наших пресс-конференций вы ее и ждать не должны были. Просто Джошуа – не Фьюри, он действительно воспитанный, адекватный парень без всяких заморочек. А я, сам знаешь, тем более никогда не был к скандалам склонен.

- Вспоминая скандалы: тебе не кажется что поражение от Фьюри вышло боком не только для тебя, но и для всего тяжелого веса? Ведь с тех пор там, по сути, ни одного нормального титульного боя не было, и вообще творится непонятное: Уайлдер отказывается драться с Ортисом, Ортис – с Устиновым, чемпионом WBA «назначают» Чарра?
- Смотря, с какой стороны посмотреть. С одной стороны, это действительно так. Но с другой стороны мой проигрыш Фьюри – это для тяжелого веса очень хорошо.

- Хорошо? Любопытная точка зрения.
- Запросто. Появились новые имена. Энтони Джошуа стал чемпионом мира, что вызвало к тяжелому весу волну нового интереса. Ведь когда долгое время это была вотчина Кличко – Виталия или Владимира, неважно – поклонники бокса наверняка начали засыпать у телевизоров.

- А теперь проснулись?
- Надеюсь, да. Сегодняшний микс новой энергии, новых имен, новых поединков должен их разбудить.

- Говоря о поединках, ты, наверное, в первую очередь имеешь в виду свой предстоящий 29 апреля бой с Джошуа?

- И его, конечно. Вот тебе, кстати, еще одно подтверждение моих слов о пользе поражения от Фьюри. Ведь без этого поражения такого поединка, такой арены, такого интереса бы не было.

- Ты как-то говорил, что тебе не важно, сколько зрителей на трибунах – 20 тысяч или 50. Но на «Уэмбли» ожидается 90 тысяч.
- Это прекрасно для бокса. Но для меня это все равно ничего не меняет. Если смотреть на это со стороны, тогда, конечно, да: огромная арена, огромный интерес...

- Огромное давление трибун.
- Да в том-то и дело, что нет. Может, на Джошуа по молодости такое давление и повлияет. Но я... Как бы это лучше объяснить... Спортсмен на ринге, как в лишенном звуков тоннеле. Ты сфокусирован на поединке, и тебе во время боя абсолютно безразлично не только то, сколько зрителей смотрит бой по телевизору – в 150 странах мира или более, но и то, что творится на трибунах.

- То есть во время боя ты эти трибуны не слышишь?
- Не слышу. И не вижу. И тем более не думаю о них. После боя – да, после боя я всегда рад поддержке трибун, всегда стараюсь так или иначе отблагодарить зрителей, сказать им огромное спасибо. А вот от первого до последнего гонга, полностью фокусируешься на самом бое. И, конечно, на достижении той цели, ради которой вышел на поединок.

- То есть о победе?
- А с другой целью на ринг и выходить не стоит.

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