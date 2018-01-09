Гендиректор подмосковных «Химок» Павел Астахов принял решение оштрафовать состав команды и весь персонал клуба на 50 процентов от месячной зарплаты. Причина – поражение от «Калева» в Единой лиге ВТБ.

«ПОЧЕМУ МЫ В ТАКОМ ДЕРЬМЕ?»

Никаких слухов и инсайдов. Все официально – «Химки» сами выложили видео с командного собрания, на котором гендиректор клуба задает всем жесткие вопросы и объявляет о предстоящих санкциях. Желто-синие не зря делают упор на то, что они – народная команда. Значит – открытая. Постоянные встречи с болельщиками и мастер-классы в школах – всегда хорошо. Особенно – после побед. Но и закрываться от остального мира в сложный период в клубе не стали. Очень похвальное решение.

Воскресное поражение от «Калева» в Единой лиге ВТБ (84:92) стало последней каплей. Но не единственной причиной, из-за чего Павел Астахов решил пойти на жесткие меры.

– У меня был разговор с президентом клуба и с нашим спонсором. У них один вопрос – почему мы, имея сильнейший состав в нашей истории, так плохо выступаем? – говорит гендиректор в опубликованном виде, стоя по центру раздевалки в окружении игроков и персонала. Забавно – на первых секундах Астахов вынимает из-под футболки что-то похожее на широкий ремень, кладя его на стул… Но порка, если и случилась, была только словесной.

– Итак, что мы имеем? Мы имеем одного из лучших тренеров Евролиги – Георгиоса (Барцкоса – Прим. ред.). У нас есть Алексей Швед – самый результативный игрок Европы. Есть Сергей Моня – многолетний капитан сборной России, капитан нашего клуба, очень опытный баскетболист, суперпрофессионал. Есть Стефан Маркович – все помнят его выступление в сербской сборной и в «Зените». Как мы его остановили в прошлом году в полуфинале Лиги ВТБ, я до сих пор не понимаю…

И так – коротко по каждому игроку. Смысл – все ребята крепкие, звездные, талантливые, яркие. От первого до последнего.

– И теперь кто-нибудь из вас может мне сказать, почему мы находимся в таком дерьме? – резюмировал первую часть своего выступления Астахов.

«МЫ ВЫГЛЯДИМ, КАК НЕУДАЧНИКИ»

Итак, о чем говорил генеральный директор подмосковного клуба?

Вот основные выдержки:

– Бюджет у клуба есть. Он стабилен на протяжении четырех последних лет и прошлым летом мне удалось убедить спонсоров еще его увеличить, чтобы приобрести всех вас. Я пригласил тренера – чемпиона Евролиги. Сохранил Алексея – лучшего скорера Европы. Сохранил костяк российских игроков, которые являются одними из лучших в стране. И потом вместе с Георгиосом мы в плотном контакте приобрели всех тех ребят, которые с нами выступают первый сезон. Задержек по зарплате критичных нет. Перелеты-переезды мы согласовываем со всеми вами. В отелях живем в одних из самых лучших. С едой никаких проблем – идем на все пожелания тренерского штаба и игроков. Здесь, в Химках, в Москве, все хорошо устроились. Так в чем же проблема? Почему мы сильным командам, топ-клубам Европы, проигрываем 15-20 очков, а соперников, которые ниже нас уровнем, еле-еле обыгрываем? И спонсор меня спрашивает: зачем мне тратить столько денег на клуб, если я могу в 10 раз сократить бюджет, и все равно мы будем на том же месте, где находимся сейчас? А нам сейчас придется бороться за попадание в восьмерку в Лиге ВТБ…

– Скажите, кто-нибудь из вас запомнил имена тех игроков, которые нас в воскресенье обыграли? У них же максимальная зарплата – 5 тысяч евро в месяц! Как мы можем им уступать? У меня это в голове не укладывается! Или мне спонсорам сказать: «Игроки устали, у них плотный график, их все время засуживают, и они решили, что будут играть тогда, когда захотят»?. Мол, если все нормально – боремся, выигрываем. Если нет – ну и ладно, контракты все равно подписаны, деньги так или иначе заплатят, а не заплатят – наши агенты пойдут в суд… Скажите мне, если вы так решили. По крайней мере, это будет честно. Сейчас же мы выглядим как неудачники, а неудачники никогда не побеждают.

– И потом, я уверен – ну не все же деньги решают! Есть уважение – к самому себе, к тому делу, которым ты занимаешься… Есть уважение родных, близких, друзей, отцов, матерей… А после матча с «Калевом» нас некому уважать! И я не могу смириться с этой ситуацией. Как и ломаться под давлением не собираюсь. Я считаю себя победителем. Это у меня здесь – в сердце. И я уверен – у вас тоже. Вы все – победители. И начало сезона об этом говорило – мы выиграли Кубок Гомельского, мы начали сезон с трех побед в Евролиге, в Лиге ВТБ выигрывали у всех по 40 очков… А чем отличается ВЭФ от «Калева»? Объясните? Я не могу понять!

– Моим решением весь клуб – игроки, тренеры, персонал – оштрафованы на 50 процентов одной месячной зарплаты. И я очень надеюсь, что в кратчайшие сроки мы эту ситуацию исправим. Что в ближайшее время особенно в Лиге ВТБ мы окажемся на том месте, которое заслуживаем – на первом или втором. И тогда у меня будет возможность вернуть всем вам эти деньги. И себе тоже – ведь себя я также штрафую, – закончил Астахов.