Подмосковные «Химки» на своем паркете потерпели очередное поражение – на этот раз от мадридского «Реала» в Евролиге – 78:95.

САНКЦИИ ОТ ГЕНДИРА

Это видео почти на целую неделю стало главным в российском баскетболе.

- У меня был разговор с президентом клуба и с нашим спонсором. У них один вопрос – почему, имея лучший состав в истории клуба, мы находимся там, где находимся? Почему топ-клубам Европы проигрываем по 15-20 очков, а соперников, которые ниже нас в классе, с таким трудом обыгрываем? Почему мы в таком дерьме?

Это краткая выдержка ярких фраз генерального директора «Химок» Павла Астахова на командном собрании после матча с «Калевом» в Единой лиге ВТБ. Клуб не стал закрываться от болельщиков и прессы. Сами сняли, сами выложили в интернет. И это – честно. Похвально. Астахова, к слову, несложно понять.

С начала декабря за 10 матчей желто-синие выиграли только 3. Перед стартом сезона их называли чуть ли не железным претендентом на белградский «Финал четырех», и тут такое! Все завертелось со скандальной встречи в Казани, где «Химки» даже подали протест на решение судей по поводу не засчитанного мяча на последней секунде игры. Продолжилось эпической битвой с «Нижним», когда лишь трешка Алексея Шведа за мгновение до сирены спасла хозяев и перевела встречу в овертайм. УНИКСу химчане, кстати, проиграли. Горожан – одних из аутсайдеров Единой лиги ВТБ – смогли дожать.

Сомнительный успех.

Были еще победы над «Анадолу Эфесом» (последняя строчка Евролиги) и скромным «Бамбергом». Все остальное – сплошь провалы. Хоть дома, хотя на выезде. И с ЦСКА, и с «Барселоной». И даже с «Калевом»!

Проигрыш в Таллинне и стал последней каплей. После него Астахов и собрал команду. Чтобы задать самые острые вопросы.

- Мы выглядим, как неудачники! – рубил с плеча гендиректор.

И подытожил:

- Моим решением весь персонал клуба будет оштрафован на 50 процентов месячной зарплаты.

Потом добавил главное (что многие пропустили мимо ушей):

- Если удастся исправить ситуацию, я найду способ вернуть вам эти деньги. И вернуть их себе. Ведь себя я тоже штрафую.

ШВЕД ПРОТИВ ДОНЧИЧА

Но как исправить? Оно, вроде, несложно – до конца месяца в календаре у «Химок» было сразу шесть матчей. Из них четыре – в Евролиге. Но первый – против «Реала». Да, дома, но все же – с одним из главных фаворитов.

Жесткое выступление Астахова было понятно. Только оставило один вопрос – с каких вдруг пор такие речи должен толкать гендиректор? Ведь это – явная задача тренера! И если вдруг Георгиос Барцокас с чем-то подобным выступал, то почему не добился эффекта? Не управляет командой? Не может достучаться до своих звезд? Которых сам (по крайней мере – всех легионеров, пополнивших состав минувшим летом) и приглашал в команду. Не в состоянии повлиять на ситуацию и как-то мотивировать собственных подопечных?

Тогда зачем такой тренер?

Поединок с «Реалом» мог дать ответ – насколько изменилась атмосфера в команде. Не столько в плане результата, сколько в плане игры. Астахов сделал, что мог. Любой его дальнейший шаг может быть только радикальным. К которым прибегать не хочется…

И ведь соперник-то – какой серьезный! С главной звездой Европы - Люкой Дончичем. С крепким и мощным составом. С большими амбициями. С колоссальной историей…

Короче, хуже не придумаешь.

Самое то, чтобы – еще и при своих трибунах! – показать характер.

БЕССИЛИЕ БАРЦОКАСА

Забудьте про вывеску «Швед против Дончича». Крутая вывеска! Как ни крути, два лучших снайпера турнира. Словенец – главный претендент на MVP. Россиянин – четвертый по эффективности. Оба умеют делать шоу. Оба – одни из тех, ради кого и стоит наблюдать за Евролигой!

Но есть большая разница. Вот Дончич может уйти в тень. Алексей - нет. При всем желании. В противном случае – кто будет забивать?

Начало матча – иллюстрация такого тезиса. Швед попадает из-за дуги. Попадает со средней. Он вынуждает своих соперников фолить. Реализация – ни к черту, но худо-бедно россиянин набирает дежурные очки. А Дончич – нет. Беда в том, что у «Химок» поддержать собственного лидера никто не может. Зато в «Реале» то и дело попадают хоть Джейси Кэролл, хоть Уолтер Таварес, хоть Трей Томпкинс, хоть Руди Фернандес.

Да вся команда!

«Минус 9» к концу первой четверти – закономерный итог для хозяев. Болельщики их поддержали – трибуны «Арены Мытищи» битком. Только команде отплатить, собственно, нечем. «Реал» убегает вперед, делая преимущество разгромным. «Химки» реже теряют мяч. Успешнее работают на перехватах. Надежность в позиционном нападении есть.

Эффективности нету.

И к кому тут вопрос, как не к тренеру?

Замены Барцокаса не работают. Коррективы в тактике эффекта не дают. Вплоть до большого перерыва желто-синие «летят» в одну калитку: 31:51 за половину матча – это провал! Какие там отмены штрафов?

Пусть ситуация слегка исправится – начнет забивать Ханикатт, попадет свое Малькольм Томас, и в целом желания в глазах хозяев станет больше. Но вот серьезно изменить ход матча не выходит. «Реал» уверенно доведет дело до победы.

И тут Барцокасу пора всерьез задуматься. Ведь те вопросы, что задавал Астахов, в первую очередь касаются его. А ответа он пока не придумал…