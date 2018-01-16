Фильм бьет рекорды по сборам, вокруг картины продолжают ломаться копья, а разброс мнений широк – от категорического неприятия до безудержного восхваления.

«ГОСПОДА, НУ КАКИЕ СЛЭМ-ДАНКИ В 72-м?»

Автор этой публикации вначале находился в стане скептиков, правда, при этом фильма не видел. Но затем под напором коллег все же сходил в кинотеатр и мнение изменил. Данный текст – о причинах такой метаморфозы.

Скептически отношусь к подобным громким премьерам. Понятно, что будет что-то духоподьемное. Что скрывать, в наше время именно такую задачу ставят себе производители подобных картин. Ну, как не использовать ради благородных целей патриотического воспитания молодого поколения сюжет великого мюнхенского финала? Представители дружной семьи советских народов обыгрывают в сверхдраматичном поединке треклятых америкосов. Что еще надо?

Однако картины вроде «Легенды №17» и «Движение вверх» стоят особняком – на этих исторических победах росло и воспитывалось не одно поколение. Мы все, до мельчайших подробностей, знаем про разгром «хваленых канадских профессионалов» 2 сентября 1972 года в монреальском «Форуме», как и про три мюнхенские секунды. Нас на мякине не проведешь. Поэтому всякие художественные домыслы воспринимаем болезненно.

В начале января я посмотрел трейлер картины. И хлебнул первую порцию скепсиса. Парень в форме сборной СССР в полете успевает пропустить мяч под ногой, запутав этим финтом американца, а затем смачно вколачивает мяч в кольцо сверху. Господа, ну какие слэм-данки в 72-м? И что это за финты от «Гарлем Глобтроттерс»? Такого даже в НБА не увидишь. Затем я прочел первую разгромную рецензию и мнение сложилось. Помните, классическое – Пастернака не читал… Но коллеги убедили: сходи, мол, посмотри, а потом будешь судить-рядить. Глядишь, мнение переменишь.

«Я НЕ МОДЕСТ, Я – МОДЕСТАС!»

Спасибо, коллеги! Так и получилось. Да, есть несколько исторических нестыковок (см. ниже). Но на болезни маленького сына Владимира Кондрашина, который в реальности в 72-м уже был зрелым человеком, построена главная сюжетная линия. В фильме Кондрашина переименовали в Гаранжина. Говорят, что его родным сценарий категорически не понравился. Но авторы тоже имеют право на художественный вымысел.

В главную линию болезни сына Владимира Гаранжина вплетено редкое заболевание Александра Белова, которое в жизни случилось лишь через пять лет после мюнхенского триумфа. Но это позволило снять несколько эпизодов, которые пробирают, когда комок к горлу, а глаза влажнеют.

Гаранжин (Кондрашин) всю скопленную за много лет валюту, которую он собирал на заграничную операцию сына, в критической ситуации отдает на лечение Александра Белова, неожиданно во время заокеанского турне сборной угодившего в американскую клинику с этой самой редкой болезнью. А в финале – не матча, картины – все 12 игроков советской сборной отдают свои премиальные за победу на Олимпиаде тренеру. «Это вам на операцию сына». Понятно, что такого не было, но, как же, черт возьми, трогательно!

Невеста Александра Белова, сама баскетболистка сборной, шепчет ему в постели: «Нам в ближайшие пять лет запретили выходить замуж». И тут же получает от него предложение расписаться тайком. А при расставании с Сашей возле отъезжающего автобуса женской сборной СССР, на вопрос главного тренера: «Ты, что замуж собралась?» Не моргнув глазом, отвечает: «Что, я дура что ли?». Жизнь берет свое вопреки жесткой системе.

Один из главных героев – капитан сборной Модестас Паулаускас. Первый эпизод с ним должен вызвать некое отторжение у российского зрителя. Гаранжина представили сборной, он передает список игроков капитану. Паулаускас видит свое имя в русской транскрипции и возмущается: «Я не Модест, я Модестас! Зачем вы из моего имени выкинули две буквы?!». Вряд ли такой эпизод был в реальности, но сама тема довольно болезненная для литовцев имеет полное право на жизнь.

В кино Паулаускаса накануне олимпийского финала соотечественники-эмигранты везут в посольство западной страны с готовыми документами для политического убежища, в последний момент он передумывает, требует остановить машину у входа в олимпийскую деревню и возвращается в команду. Тоже вымысел, никогда Модя о бегстве из СССР не помышлял, а тем более, накануне финала Олимпиады. Но вновь комок к горлу.

Всегда руководствуюсь простым правилом: если при просмотре фильма невозможно оторваться от экрана, а кино смотрится на одном дыхании, значит, оно удалось. Это кино точно удалось.

7 ключевых фактов несоответствия

– Модестас Паулаускас не пытался сбежать из сборной СССР перед финалом, а планомерно готовился к матчу в ранге капитана команды;

– Александр Белов во время Олимпиады-1972 не был смертельно болен. Недуг настиг его спустя пять лет из-за уголовного преследования;

– Сыну Кондрашина, тренера сборной СССР, во время Олимпиады не собирали денег на лечение. Он был уже совершеннолетним, а операция бы ему уже не помогла;

– Женская сборная по баскетболу не могла присутствовать на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, поскольку женский баскетбол был введен в программу Игр лишь в 1976 году;

– Броски «сверху» в кольцо на тот момент не практиковались, а в финальном матче таким образом не было заработано ни одного очка;

– Сборная СССР не планировала отказываться от финала из-за террористического акта, как это показано в фильме;

– Кондрашин, по словам супруги, никогда не имел плохих отношений с игроками. Также он никогда не возил сборную в Грузию на свадьбу.