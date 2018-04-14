БЫЛ ГЕРОЙ, А СТАЛ - ИЗГОЙ

10 апреля за 22,9 секунды до конца четвертой четверти финального матча Кубка Европы защитник «Локомотива» Дмитрий Кулагин выиграл борьбу за отскок после промаха партнера и отправил в кольцо турецкой «Дарюшафаки» мяч, который должен был стать решающим: преимущество российской команды достигло более, чем комфортной, отметки «плюс пять» - 72:67.

В активе Кулагина было уже 18 очков - больше, чем у любого другого игрока «Локо». Он был невероятно близок к тому, чтобы стать героем: принести краснодарскому клубу победу в ключевом матче финальной серии не только за второй по значимости континентальный трофей, но и за драгоценную путевку в Евролигу…

За 11,0 до сирены при счете 72:69 Кулагин после тайм-аута встал у пересечения центральной и боковой линий, чтобы ввести мяч в игру. Было понятно, что гости сейчас перейдут к тактическим фолам. Нужно было только не совершить потерю, ну или, на худой конец (если возникнут трудности с первым пасом), швырнуть мяч в ногу или корпус соперника с расчетом на отскок в аут. Желательно - в сторону чужой половины площадки, чтобы в случае чего у «Дарюшафаки» не было шансов на быстрый трехочковый, и «Локо» мог бы сам нарушить правила.

Кулагин все сделал наоборот. Во-первых, после паузы он попытался отпасовать назад, а во-вторых, не смог перебросить Ховарда Сент-Роса, фактически отдав тому передачу в быстрый отрыв. Кубинец поймал мяч, сделал несколько шагов и отдал лидеру своей команды Скотти Уилбекину, который моментально бросил.

Когда мяч влетел в сетку, и на табло зажглись ничейные 72:72, до конца (теперь уже не матча, а лишь основного времени), оставалось 0.06,6. С момента, когда Кулагин был героем Краснодара, секундомер успел отсчитать всего-то 16,3 секунды…

Потом была еще судорожная последняя атака «Локо» и безнадежный овертайм, в котором Кулагин не забил ничего, да и вся российская команда явно пребывала в шоке. Победа досталась «Дарюшафаке» - 81:78.

В принципе, эту статью можно было написать и три дня назад. Но я предпочел дождаться второго финального матча: а вдруг «Локомотив» в Стамбуле возьмет реванш и вернет серию в Краснодар? Дело ведь не столько в глупейшей ошибке Кулагина (не ошибающиеся игроки бывают только на скамейке), сколько в том, к чему она могла привести: оставить наш клуб без места в Евролиге, которое было у него уже почти в кармане…

К сожалению, в пятницу «Дарюшафака» выиграла опять, теперь уже без всяких концовок – 67:59. Кубок Европы-2017/18 остался в Турции, а железнодорожники отправились домой. Не на поезде, но несолоно хлебавши.

ЕМУ ЕВРОЛИГА НУЖНЕЕ ВСЕХ

Самое грустное в этой истории вот что: Кулагин одним неверным движением руки лишил себя того, что именно ему было нужней, чем кому-либо другому.

Чем больше баскетболист проводит матчей максимально высокого уровня, тем быстрее он учится. Всему. А минимум 30 игр экстра-класса по эту сторону Атлантики гарантирует только Евролига. Если бы ошибка Кулагина не стала роковой, в следующем сезоне он мог бы кучу раз исправить ее в предельно боевых условиях – под прессингом посерьезнее, чем у «Дарюшафаки». Как миленький научился бы не терять голову и спокойно перебрасывать не одного, а трех Сент-Росов. Хоть назад, хоть вперед, хоть задом наперед. Просто жизнь бы заставила. А так…

Напомню, что до недавнего времени карьера Кулагина развивалась ни шатко ни валко. Он менял клубы практически каждый год (Нижний Новгород, Люберцы, Самара, Питер), везде играл очень неровно, а потом два сезона пытался выбраться из глубокого запаса ЦСКА. Признаться, пару лет назад я окончательно списал его в «вечно перспективные».

Однако на прошлогоднем чемпионате Европы мы вдруг увидели совсем другого Кулагина. Повзрослевшего, похудевшего, злющего, защищающегося, бьющегося под щитами в кровь! Седьмой по игровому времени и шестой по результативности (5,8 очка за матч, больше, чем у Курбанова) – это, как ни крути, серьезный вклад в успехи сборной, которая впервые за шесть лет дошла до полуфинала ЧЕ. И в которой он, кстати, был единственным «безработным» игроком - без клубного контракта.

Как оказалось, правильно не спешил: после такой «Европы» проблем с трудоустройством уже не возникло. А, выбрав «Локомотив», Кулагин продолжил и там стремительно прогрессировать: к весне стал одним из лидеров команды, явно нацелившейся в Евролигу. В четвертьфинале он за два матча забил испанской «Гран Канарии» 52 очка! И вдруг, на последнем рубеже – такая конфузия…

НАДЕЖДА ДЛЯ СБОРНОЙ

Кулагин – очень важная фигура для сборной. Фридзону – 32, Мозгову и Курбанову – по 31, Воронцевичу – 30, даже Шведу уже 29. А Кулагину – всего 25 лет. Он и до парижской Олимпиады-2024 спокойно доиграть может. Плюс выгодный, редкий для наших защитников стиль: агрессивный, обыгрывающий. Этот парень не бегает по углам и через заслоны в поисках редкой, «остающейся от легионеров» передачи, а сам, никого не спрашивая, крепко берет мяч в руки. А потом нагло идет с этим мячом на щит и запихивает его в кольцо! Соперники едва успевают отлетать, синяки считать - да фолы хватать.

Попади Кулагин в Евролигу уже ближайшей осенью (не на 10 минут через матч, как в ЦСКА, а на серьезное игровое время с серьезными же правами «мячеуправления»), и кто знает, какого баскетболиста Россия могла бы получить на выходе из этой чудо-мясорубки, но… Пока не получается.

Это, кстати, относится и ко второму из возможных путей «Локо» в Евролигу-2018/19 - через внутренний чемпионат. Всего за три дня до кулагинской ошибки в Краснодаре железнодорожники проиграли еще одну важную концовку в Санкт-Петербурге: за 0,3 секунды до сирены позволили Дрю Гордону добить победный мяч в свое кольцо (78:79) и поменялись с «Зенитом» местами в таблице Единой лиги ВТБ, опустившись с третьей строчки на четвертую. А четвертая – это полуфинал с ЦСКА. Не серия, как в прежние годы - всего один матч. Но зато в Москве. При том, что в Евролиге вместе с армейцами у нас будет только «лучший клуб кроме армейцев».

Впрочем, шансы совершить «обратную рокировку» с «Зенитом» у «Локомотива» еще есть. Сейчас оба клуба имеют по 13 побед (13-5 у Питера, 13-6 у Краснодара), до конца «регулярки» им осталось 6 и 5 матчей соответственно, а по личным встречам преимуществом владеет команда Кулагина. Так что поглядим. Но пока сюжет выглядит очень драматично: только что у команды все было хорошо – и вдруг, из-за двух ошибок «под сирену» с интервалом в несколько часов она теряет «все и сразу»…

КАК ШВЕД В 2013-м

Напоследок – еще одна параллель. Первое, что мне вспомнилось после кулагинского горе-паса Сент-Росу – это горе-фол другого российского баскетболиста в другом решающем матче пятилетней давности. Тогда этот «другой» при счете «+2» за 5 секунд до конца зачем-то сфолил в самом начале атаки соперника, вводившего мяч из-под своего щита. Дальше были штрафные, овертайм (как сейчас) и поражение (как сейчас), выбросившее нас с чемпионата Европы уже после первой групповой стадии, чего с Россией прежде еще не случалось.

Того «другого» звали (да и сейчас зовут) Алексей Швед. Ему было почти 25, он приехал в ту сборную прямо из НБА, наворотил вокруг себя кучу капризов-скандалов и закончил турнир той самой глупейшей ошибкой в матче с Финляндией.

Сейчас Шведа не узнать. Он лучший снайпер последнего ЧЕ, лучший снайпер Евролиги, один из лучших (если не просто №1) баскетболистов Европы. Не какой-нибудь там «стрелок», а настоящий лидер, дирижер атак сборной и «Химок». Он пасует, проходит, перехватывает, он ведет игру – и эта игра вызывает восхищение. Он стал взрослым. Настоящим мастером и мужиком.

Дмитрия Кулагина, как когда-то Шведа, угораздило получить свою «черную метку». Тяжкий крест, ночной кошмар, «гол в собственные ворота». Что ж, Дима, терпи и мужайся, все исправимо. Да, рана свежая и рана кровавая – но у тебя еще полно времени, чтобы ее залечить.

Себе - и нам.

Кубок Европы

Финал

Локомотив (Россия) – Дарюшафака (Турция) – 0-2

Матч 1

Локомотив (Россия) - Дарюшафака (Турция) – 78:81 ОТ (14:15, 21:16, 17:18, 20:23, 6:9)

Локомотив: Д.Кулагин (18+7 передач+6 подборов), М.Коллинз (14), Бэбб (13), Реглэнд (10).

Дарюшафака: Уилбекин (24), Каммингс (19).

Матч 2

Дарюшафака (Турция) – Локомотив (Россия) – 67:59 (21:17, 18:16, 16:12, 12:14)

Дарюшафака: Уилбекин (28), Каммингс (10), Д.Джонсон (8+11 подборов).

Локомотив: Реглэнд (18), Квале (12), Лэйси (6+10 подборов).



