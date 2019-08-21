Сборная России: Боломбой пропустит Кубок мира из-за проблем со стопой Центровой ЦСКА Джоэль Боломбой пропустит чемпионат мира в Китае из-за травмы.

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«Боломбой пропустит Кубок мира из-за проблем со стопой», - цитирует «РИА Новости» пресс-службу сборной России.

Напомним, 25-летний Боломбой перешел в ЦСКА по ходу прошлого сезона и получил российский паспорт, чтобы выступать за национальную команду.

Добавим, что российская команда продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе Россия попала в группу B, где сыграет с Нигерией (31 августа), Южной Кореей (2 сентября) и Аргентиной (4 сентября).