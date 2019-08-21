Сборная России: Боломбой пропустит Кубок мира из-за проблем со стопой

«Боломбой пропустит Кубок мира из-за проблем со стопой», - цитирует «РИА Новости» пресс-службу сборной России.
Напомним, 25-летний Боломбой перешел в ЦСКА по ходу прошлого сезона и получил российский паспорт, чтобы выступать за национальную команду.
Добавим, что российская команда продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе Россия попала в группу B, где сыграет с Нигерией (31 августа), Южной Кореей (2 сентября) и Аргентиной (4 сентября).
Константин Пономарев: После поражения Воробьеву подумал – пора на пенсию Бывший подопечный Абеля Санчеса о двух поражениях в последних боях и мотивации от Мэнни Пакьяо. 17.08.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья Евгений Ловчев: На наших глазах родился новый «Спартак» Обозреватель «Советского спорта» наслаждается эмоциями от победы «Спартака» над ЦСКА, хвалит Жиго и Шюррле, поздравляет Семина с 600-м матчем в РПЛ и отказывается судить Семака. 20.08.2019 16:00 Футбол Зибрак Артем Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Данила – Мастер. Даниил Медведев покорил Цинциннати и стал пятой ракеткой планеты Это все-таки случилось! Сыграв третий финал за три недели, Даниил Медведев завоевал новый титул. Пятый для себя в карьере. Пятым из россиян – на «Мастерсе». 19.08.2019 10:53 Теннис Мысин Николай Александр Егоров: У Семака нет телефона Матюнина. И он позвонил мне Глава департамента судейства и инспектирования РФС по традиции прокомментировал самые резонансные эпизоды 6-го тура. 20.08.2019 19:00 Футбол Григорьевская Юлия Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья Алексей Сафонов: Пятьдесят тысяч может стоить только чучело Сутормина Известный агент прокомментировал появившуюся во вторник информацию о весьма любопытных суммах трансферов полузащитника Алексея Сутормина сначала из «Оренбурга» в «Рубин», а затем в «Зенит». 21.08.2019 00:22 Футбол Мощенко Захар Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 23.06.2019 21:00 Фигурное катание