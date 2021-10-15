Российская биатлонистка подозревается в убийстве подростка, она арестована

Цикунов и Корнеева были задержаны 14 октября. Тело подростка с признаками насильственной смерти было найдено 13 октября в заброшенном колодце в лесополосе возле деревни Земенки Рязанского района. Труп был засыпан землей и мусором. По информации СКР, убийство носит следы «обрядово-культового характера».

Во время следственных действий Цикунов признался, что Корнеева должна была оглушить его пасынка и потом нарисовать на его теле оккультный символ. По словам подозреваемого, Мария нанесла мальчику смертельное ножевое ранение.

15-летний подросток был вторым ребенком (из трех) Елены Федуловой. Как сообщает телеграм-канал Mash, Корнеева после знакомства с Владиславом Цикуновым жила с ним в ее доме.

В сборной России по ачери-биатлону (в этом виде спорта вместо винтовки спортсмен использует лук и стрелы) шокированы новостью о задержании Марии Корнеевой.

ТАСС приводит реакцию старшего тренера команды Владимира Матвеева.