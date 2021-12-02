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Пять секунд до пьедестала. Латыпов четвертый в спринте - и уже пятый в общем зачете Кубка мира

В Швеции спринтерскими гонками открылся второй этап КМ-2021/22. Эдуард Латыпов в споре за бронзовую медаль всего 4,6 секунды уступил французу Кентену Фийону-Майе. У женщин россиянки заняли места от 20-го и ниже.
Пять секунд до пьедестала. Латыпов четвертый в спринте - и уже пятый в общем зачете Кубка мира
02 декабря 2021 21:08
автор: Лев Тигай
автор фото: Союз биатлонистов России (СБР)

ДЕБЮТ ТОМШИНА И ЗАМЕРЗШИЙ СЕРОХВОСТОВ

После стартового уик-энда на прошлой неделе, который прошел здесь же, в Эстерсунде, и где сборная России запомнилась, в основном, курьезами – вроде десяти промахов Ирины Казакевич и опоздания на старт Евгения Гараничева, забывшего взять с собой лыжные палки, в команде произошли две замены. Гараничев с Матвеем Елисеевым отправились на резервный Кубок IBU, а им навстречу, по обратному маршруту проследовали Александр Поварницын и Василий Томшин. Для последнего сегодняшняя гонка стала дебютом на Кубке мира, и получилось у Томшина неплохо. После первого огневого рубежа он показывал 19-е время, однако два неточных выстрела на «стойке» отбросили 24-летнего новичка в конец четвертого десятка.

Другая наша «молодая надежда» Даниил Серохвостов попал впросак с экипировкой. В 13-градусный мороз надел слишком тонкие перчатки и на «лежке» задубевшими пальцами сделал три промаха. Теперь будет знать, как одеваться в такую погоду.

СКОРОСТЬ УЖЕ НА УРОВНЕ

Но все это было потом, а тон гонке задали лидеры сборной. Александр Логинов стартовал под №4, Эдуард Латыпов - под «счастливым» №13. Оба явно прибавляют: если вынести за скобки феноменального шведа Себастьяна Самуэльссона, который «ходом» привез всем 20 секунд, Латыпов на лыжне уступил второму по скорости 26,9, а Логинов – 32,2. Очень даже неплохо. Для сравнения, знаменитый Йоханнес Бе, который пока не набрал оптимальной формы, сегодня пробежал десять километров в одно время с Латыповым, разница между ними составила меньше четырех секунд.

Логинов тоже мог бы быть в топ-6, но его подвел единственный промах на первом рубеже. После финиша расстроенный биатлонист признался, что пока сам не понимает, в чем там было дело и почему он не попал в мишень. В результате – 13-е место.

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Зато Латыпов под 13-м номером четко закрыл 10 из 10 и шел на медаль. Сразу после финиша он стал вторым вслед за Эмильеном Жакеленом. Вскоре обоих сдвинул на ступеньку вниз Самуэльссон, а дальше пришлось ждать еще двоих – Стурлу Легрейда (№57) и Кентена Фийона Майе (№68). Норвежец после второй стрельбы опережал Латыпова на три десятые, однако последний круг россиянину проиграл! Оставался только француз, которому надо было, наоборот, отыгрывать время у нашего биатлониста…

Что Фийон-Майе, к сожалению, и сделал. Он получал на трассе всю информацию о разрывах и в итоге обошел-таки Латыпова на 4,6 секунды. У россиянина – «деревянная медаль». Сразу вспомнилось, что в прошлую субботу, если бы Латыпов не перепутал коридоры на финишной прямой и ему не пришлось бы возвращаться назад, он, скорее всего, тоже стал бы четвертым, а не седьмым.

ДО ЛИДЕРСТВА В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ – 12 ОЧКОВ

Тем не менее, в общем зачете Кубка мира Латыпов теперь занимает солидное пятое место и в воскресенье может подняться еще выше. От четвертой строчки его отделяют восемь очков, да и до первой, где расположился Самуэльссон, – всего-то 12. Плюс отличная стартовая позиция в гонке преследования.

Хотя до нее, в субботу (завтра на этапе выходной) мужчины еще побегут эстафету – и там у россиян тоже должны быть хорошие шансы на пьедестал. Состав пока не объявлен, но понятно, что Латыпов, Логинов и Карим Халили в нем будут наверняка. Тренерам нужно лишь выбрать четвертого из трио Серохвостов-Поварницын-Томшин.

Женская сборная спринт провалила и теперь может отдыхать не день, а фактически два. В гонке преследования нашим девушкам все равно ничего не светит. На воскресную эстафету планируются Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (ее болельщики знают под девичьей фамилией Кайшева) – и либо Лариса Куклина, либо Валерия Васнецова. Кандидатура Казакевич не рассматривается.

КУБОК МИРА
Этап 2. Эстерсунд (Швеция)

Спринт 10 км. Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 22.58,7 (1 промах)
2. Эмильен Жакелен (Франция) – отставание 18,0 (1)
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 21,5 (1)
4. Эдуард Латыпов (Россия) – 26,1 (0)
5. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 31,1 (1)
6. Стурла Легрейд (Норвегия) – 40,5 (0)
…9. Йоханнес Бе (Норвегия) – 50,1 (1)
…13. Александр Логинов (Россия) – 55,9 (1)
…28. Александр Поварницын (Россия) – 1.22,0 (1)
…33. Карим Халили (Россия) – 1.29,7 (2)
…39. Василий Томшин (Россия) – 1.38,5 (2)
…74. Даниил Серохвостов (Россия) – 2.33,6 (4)

Общий зачет Кубка мира

1. Себастьян Самуэльссон(Швеция) – 121
2. Йоханнес Бе (Норвегия) – 120
3. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 118
4. Тарьей Бе (Норвегия) – 117
5. Эдуард Латыпов (Россия) – 109
…8. Стурла Легрейд (Норвегия) – 102
…14. Александр Логинов (Россия) – 59
..25. Даниил Серохвостов (Россия) - 44

Спринт 7,5 км. Женщины

1. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) – 19.30,2 (0)
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 12,5 (2)
3. Анна Сола (Белоруссия) – 14,4 (1)
4. Динара Алимбекова (Белоруссия) – 20,6 (0)
5. Франциска Пройс (Германия) – 24,2 (1)
…20. Светлана Миронова (Россия) – 1.03,0 (1)
…27. Кристина Резцова (Россия) – 1.14,6 (2)
…29. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 1.16,3 (1)
…43. Лариса Куклина (Россия) – 1.38,5 (1)
…45. Ирина Казакевич (Россия) – 1.46,5 (2)
…63. Валерия Васнецова (Россия) – 2.09,6 (2)

Общий зачет Кубка мира

1. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) – 134
2. Динара Алимбекова (Белоруссия) – 129
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 111
4. Маркета Давыдова (Чехия) – 109
5. Марте Улсбю (Норвегия) – 108
…11. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 76
…18. Кристина Резцова (Россия) – 56

РАСПИСАНИЕ ДО КОНЦА ЭТАПА

4 декабря, суббота

15.00 (мск). Гонка преследования 10 км. Женщины
17.10. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

5 декабря, воскресенье

14.35. Эстафета 4х6 км. Женщины
17.15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

источник: «Советский спорт»
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