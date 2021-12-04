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Субботний прорыв. Россияне выиграли сразу три медали

Золото, серебро и бронза - итог дня для российских биатлонистов.
Субботний прорыв. Россияне выиграли сразу три медали
04 декабря 2021 19:27
автор: Олег Чикирис
автор фото: Союз биатлонистов России

Суббота началась с двух наград россиян на Кубке IBU: Антон Бабиков выиграл гонку с общего старта, а Анастасия Шевченко стала в масс-старте второй. В высшей же биатлонной лиге - Кубке мира - мы сегодня могли рассчитывать лишь на мужчин: в гонке преследования у женщин шансов не было никаких. Сильная же половина нашей команды должна была побороться за медали в первой в сезоне эстафете.

В шведском Эстерсунде было сегодня морозно. Наши тренеры при этом решили рискнуть, выставив на второй этап дебютанта сборной Даниила Серохвостова - чемпиона мира среди юниоров в одной команде с Каримом Халили, которому выпало стартовать в эстафете первым.

Первый огневой рубеж Карим прошел без потерь, а вот на «стойке» промахнулся трижды. Правда, отставание от лидировавших немца Лессера и норвежца Баккена было не катастрофическим - эстафету Халили передал Серохвостову в 14 секундах позади лидера. При этом Карим показал на этапе вторую скорость, уступив лишь Фабьену Клоду.

Даниил ушел на этап четвертым и быстро достал лидеров - норвежца Тарьея Бё, француза Эмильена Жаклена и немца Романа Рееса. Первая стрельба и - сенсация: все кроме россиянина мажут, и Серохвостов уходит с огневого рубежа лидером! На стойку Даниил приходит в паре с Бё-старшим. Три первых выстрела Даниил посылает в цель, а вот последние два летят мимо. Пока Серохвостов пытается реабилитироваться Бё, а вслед за ним украинец Пидручный и австриец Эдер убегают на трассу. С 22 секундами отставания Даниил - лишь четвертый. На дистанции он успевает «съесть» возрастного австрийца и передает эстафету Александру Логинову третьим. При этом Серохвостов показывает лучший ход на этапе!

Логинов не форсирует события, откладывая разборки до стрельбища. Но на «лежке» сделать это не получается - все три лидера стреляют чисто. А вот «стойка» перетряхивает группу лидеров: Йоханнес стреляет, как из пулемета, и первым убегает с рубежа, а вот украинец делает четыре промаха и вычеркивает свою команду из числа претендентов на медали. Логинов же точен и уступает лишь Бё-младшему.

Латыпов уходит на этап в 21 секунде за Кристиансеном, выигрывая, в свою очередь, чуть больше 30 секунд у Кентена Фийона-Майе. На первой стрельбе норвежец и россиянин мажут по разу и француз сокращает отставание. И вот решающая «стойка»: Эдуард мажет первым же выстрелом, потом промахивается еще раз. У норвежца тоже два промаха. Однако Кристиансен на этом останавливается, а Латыпов продолжает стрелять в молоко. Всего у него набирается четыре ошибки, и нашего биатлониста обходит Фийон-Майе.

Итоговая расстановка сил уже понятна: норвежцы первые, французы - вторые, россияне - третьи. Что очень даже неплохо для начала. Тем более вкупе с медалями Бабикова и Шевченко.

источник: «Советский спорт»
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