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В субботу воскресли, в воскресенье скисли

Российские биатлонисты неудачно выступили в двух сегодняшних гонках.
В субботу воскресли, в воскресенье скисли
05 декабря 2021 19:00
автор: Олег Чикирис
автор фото: Союз биатлонистов России

После трех субботних медалей - двух в Кубке IBU и одной в Кубке мира - была надежда, что в воскресенье удача тоже не отвернется от россиян. От женщин, откровенно говоря, болельщики пока многого не ждут. Но эстафета могла стать приятным исключением: все-таки россияне традиционно сильны в этой дисциплине. Однако исключением эстафета не стала: Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина финишировали лишь восьмыми, более трех минут проиграв француженкам, которые выиграли золото.

А вот в гонке преследования у мужчин перспективы были вполне радужными: Эдуард Латыпов должен был уйти на трассу четвертым, Александр Логинов - 13-м, но совсем не с катастрофическим отрывом. При этом гонка должна была стать для спортсменов испытанием на прочность - в Эстерсунде сейчас реально холодно.

Спринт выиграл Себастьян Самуэльссон, он же, понятно, стартовал первым в преследовании. Первым же швед пришел на стрельбище и первым же ушел, вот только не на трассу, а на штрафной круг - последним выстрелом Самуэльссон промахнулся. А вот Эмильен Жаклен и Эдуард Латыпов были точны. Правда, уходя с огневого рубежа, Эдуард зацепил лыжу другого француза - Кентена Фийона-Майе - и упал. Расстроились оба.

Квартет лидеров после первого рубежа сформировался такой: Жаклен, Самуэльссон, Латыпов, Кристиансен. Тем временем Логинов уже вышел на шестое место.

Вторая стрельба вытеснила Самуэльссона из лидирующий тройки, а в остальном квартет сохранился. Что касается Латыпова, то до поры до времени и бежал, и стрелял россиянин отлично. Пора промахиваться наступила на «стойке», а время замедлить ход - на последнем круге. К большому для нас и для Эдуарда сожалению. На обоих рубежах со стрельбой стоя Эдуард нацеливался на чистую стрельбу, что было логично, но не получилось: стрелял и медленно и с промахами. Начал промахиваться и Логинов. По собственному признанию Александра, он из-за холода не чувствовал ни пальцев, ни рук, ни ног.

Соперники стреляли лучше, особенно Кристиансен. Золото он застолбил уже после четвертой стрельбы, за серебро же бились Самуэльссон и Жаклен. Победил швед.

Ждем этапа в Хохфильцене и надеемся, что в Австрии российские биатлонисты выступят лучше.

СТАТИСТИКА

Женщины. Эстафета 4х6 км, восемь огневых рубежей. 1. Франция – 1:10.30,3 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона). 2. Белоруссия – отставание 57,9 (0+6). 3. Швеция + 1.09,6 (2+11)… 8. Россия (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) + 3.10,6 (0+10).

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа. 1. Кристиансен (Норвегия) – 27.38,1 (1 штрафной круг). 2. Самуэльссон (Швеция) – отставание 9,8 (4). 3. Жаклен (Франция) + 11,0 (3)… 11. Эдуард Латыпов – + 1.20,8 (3)… 31. Александр Логинов + 2.18,6 (5)… 37. Александр Полварницын + 2.45,5 (5)… 39. Василий Томшин + 3.10,9 (5). 40. Саид Халили (все – Россия) + 3.12,2 (4).

источник: «Советский спорт»
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