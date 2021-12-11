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Гонка преследования: Томшин поднялся с 47-го на 10-е место

На этапе Кубка мира в Хохфильцене прошла мужская гонка преследования.
Гонка преследования: Томшин поднялся с 47-го на 10-е место
11 декабря 2021 16:05
автор: Олег Чикирис
автор фото: Союз биатлонистов России (СБР)

Александр Логинов стал четвертым в спринте, что оставляло надежду на первый индивидуальный подиум в сезоне для сборной России. И уже после первого огневого рубежа Александр вышел на третье место. Лидировал же после стартовой стрельбы выигравший спринт Йоханнес Кюн. В 20 секундах за немцем бежали Тарьей Бе и Логинов. Вскоре норвежца и россиянина догнали Эмильен Жаклен, Мартин Понсиолуома и Себастьян Самуэльссон.

Вторая стрельба не внесла серьезных изменений в положение лидеров: все кроме Понсилуомы стреляли и чисто, и быстро. И это несмотря на достаточно сильный снегопад. Понсилуому в Топ-6 заменил Кентен Фийон-Майе. В таком слегка измененном составе лидеры подошли к третьему рубежу, который должен был уже внести значимые коррективы в пелотон. Кюн стреляет блестяще, а вот его преследователи дружно ошибаются. Мажут все за исключением Фийона-Майе. После «стойки» за Кюном выстраивается франузское трио - Фийон-Майе, Дестье и Жаклен. За ними бегут Самуэльссон, Логинов и Реес. Совсем недалеко - и наш Эдуард Латыпов: он - девятый.

К решающей стрельбе Фийон-Майе обходит Кюна - на огневой рубеж они прибегают вдвоем. Кто-то из них должен сегодня победить. Кто именно становится понятно сразу: француз стреляет феноменально, Кюн же мажет, потом еще и еще. В итоге немец останется вообще без медали. У преследователей появляются шансы не только на бронзу, но и на серебро. К сожалению, уже не первый наши биатлонисты такой возможностью не пользуются. Логинов ошибается, Латыпов тоже. Зато стоит порадоваться за Василия Томшина. Сегодня он стрелял бесподобно: очень точно и очень быстро. В итоге поднялся с 47-го на 10-е место!

Надо сказать, что в целом россияне выглядели неплохо, и в завтрашней эстафете у мужской сборной будет хороший шанс на награду. Что касается, гонки преследования, то она могла завершиться очень красиво. Для французов, конечно. Первым стал Фийон-Майе, вторым - Эмильен Жаклен, за третье же место боролись Себастьян Самуэльссон и Симон Дестье. К сожалению, французского подиума не случилось: фотофиниш сработал в пользу шведа.

СТАТИСТИКА

Гонка преследования
Мужчины.

1. Фийон-Майе (Франция) - 33.52 (1 промах)
2. Жаклен (Франция) + 32,1 (1)
3. Самуэльссон + 38,3 (2)...
10. Томшин + 50,5 (0)...
12. Латыпов + 53,7 (3)...
17. Логинов +59,3 (3)...
20. Халили +1.11,0 (1)...
34. Поварницын +2.26,3 (2).

источник: «Советский спорт»
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