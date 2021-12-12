Эдуард - суровый. Латыпов «съел» немца на последнем подъеме и принес сборной бронзу

По сравнению с гонкой в Швеции в составе российской команды произошло одно изменение: вместо Карима Халили бежал Василий Томшин. Точнее, не совсем так: Томшин бежал бы по-любому - заслужил 10-м местом, отличной стрельбой и бегом в гонке преследования. Навряд ли в состав попадал Серохвостов, но из-за того, что Халили неважно себя чувствовал, тренеры решили включить в квартет Даниила.

Для Томшина эстафета поначалу получилась продолжением пасьюта: вплоть до «стойки» он и стрелял и бежал великолепно. На второй огневой рубеж он пришел первым, но тут случилось страшное: четыре промаха, штрафной круг, полное расстройство. Расстраиваться, конечно, смысла нет: в компании лучших биатлонистов мира россиянин смотрелся достойно, а срыв на «стойке» - это нервы и отсутствие опыта. В его возрасте это простительно и даже нормально.

Эстафету такому же как он вчерашнему юниору Серохвостову Томшин передал 13-м. Где-то впереди во главе пелотона бежали немец и швед, норвежец и словенец. Даниилу предстояло отыграть 44,5 секунды. Бежал он поначалу небыстро, зато стрелял точно и с высокой скоростью. На «стойке», правда, два раза промазал, но сумел сохранить надежду на медаль и даже чуть подсократить отрыв от лидеров.

Александр Логинов ушел на трассу седьмым в 41 секунде от лидировавшего шведа Мальте Стефанссона. Тому надо было продержаться, и на последнем этапе Себастьян Самуэльссон уже не упустил бы свое. Но Стефанссон не сдюжил - три промаха на второй стрельбе лишили шведов шансов на награды. Впрочем еще до «лежки» его обогнал Йоханнес Бё, который, похоже, набрал форму: 12-кратный чемпион мира блестяще провел свой этап, недвусмысленно дав понять, что золото норвежцы никому не отдадут.

Логинов еще немного сократил отрыв, передав эстафету Эдуарду Латыпову пятым в без малого 15 секундах от третьего места. Да и до второго, французского, было не так далеко. Однако Кентен Фийон-Майе обломал всех преследователей феноменальным выступлением и едва не навязал борьбу Ветле Кристенсену за первое место.

Если с золотом и серебром все было понятно - их надели после второй стрельбы норвежцы и французы, то за бронзу борьбу вели Россия и Германия. На «стойке» Наврат и Латыпов стреляли одновременно: немец промахнулся предпоследним выстрелом, россиянин - последним. Вот только на работу над ошибкой Наврат потерял на 10 секунд меньше времени, чем наш Эдуард. Латыпов долго выцеливал и все-таки поразил пятую мишень с одного доппатрона. А потом бросился в погоню. С каждой минутой россиянин все больше сокращал отрыв от габаритного соперника и на последнем крутом подъеме обошел немца. Бронза вновь наша! Стабильность не может не радовать. Стабильность - признак класса.

СТАТИСТИКА

Мужчины

Эстафета 4х7,5 км.

1. Норвегия – 1:14.34,8 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).

2. Франция – отставание 21,2 (0+8).

3. Россия (Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) + 47,3 (1+9).