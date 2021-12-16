«Мама, с Днем рождения» – Резцовой не хватило немного, чтобы поздравить медалью знаменитую маму

4-й этап Кубка мира во французском Анси открыли женщины спринтерской гонкой. Нашими надеждами в этой гонке, если рассуждать объективно, были Кристина Резцова и Ирина Казакевич – у девушек 26-й и 34-й стартовые номер соответственно. Некий лучик надежды оставляла Валерия Васнецова – 44-й стартовый номер.

Остальных можно было держать лишь в уме: Ульяна Нигматуллина (49), Светлана Миронова (63), Лариса Куклина (94). Было понятно, что с такими стартовыми позициями ждать от россиянок чуда довольно наивно.

- На первом круге я не проигрывала так много, как раньше, кажется, понемногу набираю форму, - сказала лучшая из этой троицы Нигматуллина. У нее два промаха и 23-е место в итоговом протоколе.

Мы же последим, как выступала наша первая тройка. Лежка. Резцова быстро подошла к рубежу, быстро отстреляла – один промах и штрафной круг.

Тем временем, стартовавшая первой белоруска Анна Сола уже проигрывает 21 секунду, у нее два промаха.

Ханна Эберг – тоже два промаха.

Лежка. Ирина Казакевич - 17-й результат, но отстреляла без промаха. Забегая вперед, скажем, что в итоге Казакевич и останется на 17-м месте. Эльвира Эберг из Швеции на стойке - 5 из 5-ти.

И уже финишируют первые гонщицы. Норвежка Тириль Экхофф не смогла отодвинуть Солу с первого места.

А Резцова с отставанием от лидера в 24 секунды подошла ко второму рубежу. Один промах, но набирает ходом. Спустя некоторое время поступает информация, что Кристина идет четвертой. Комментатор кричит, что она претендует на медаль. Его бы устами…

Тем временем, Васнецова лежа стреляет без промаха. А Эльвира Эберг с двумя промахами проигрывает 0,7 секунды лидирующей француженке Анаис Бескон.

Казакевич, увы, мажет последним выстрелом на стойке.

Резцова, наша главная надежда, финиширует – немного не хватает для предварительного подиума, но оттеснила белоруску Алимбекову с четвертого места.

Марте Рейселанд финиширует – и она первая. Осталось дождаться остальных, но, похоже, победительница спринта уже есть.

А Резцова все-таки пятая и это пока лучший результат нашей молодой спортсменки в карьере.

- Похоже, что вы решили нас сразу не шокировать подиумом, действуете постепенно, Поэтому пока попали в «цветы», - вопрос Резцовой.

- Доченька, привет! И хочу поздравить маму с Днем рождения, - первым делом говорит Кристина Резцова. – Мамуля, я надеюсь, ты сегодня порадовалась. Честно – не задумывалась о местах. Но, как говорится, степ бай степ. Очень рада, что сегодня стойку доработала, хотя было достаточно тяжело – вчера не очень хорошо себя чувствовала. Поэтому считаю, что на сегодня это отличный результат.

4-й этап Кубка мира. Анси (Франция)

Женщины. Спринт 7,5 км

1. Марте Рейселанд (Норвегия) — 20:22.0 (0 промахов).

2. Анаис Бескон (Франция) – отставание 15.4 (0).

3. Эльвира Эберг (Швеция) – +16.1 (2).

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +24.9 (0).

5. Кристина Резцова (Россия) — +26.7 (1).

6. Динара Алимбекова (Беларусь) — +34.7 (1).

7. Анна Сола (Беларусь) — +37.8 (2)...

17. Ирина Казакевич (Россия) — +1:02.5 (1)...

21. Светлана Миронова (Россия) — +1:04.5 (1)...

23. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +1:06.1 (2)...

24. Валерия Васнецова (Россия) — +1:06.8 (1)...

69. Лариса Куклина (Россия) — +2:29.1 (3).