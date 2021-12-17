Эдуард второй. Точнее - первый после бога

К третьему этапу Кубка мира у россиян в активе было три награды, и все три - в эстафетах. Мы ждали первого личного подиума и, наконец, дождались. Эдуард Латыпов стартовал седьмым, бежал очень резво, стрелял тоже великолепно. После первого огневого рубежа россиянин опережал ближайшего преследователя на 28 секунд и лидировал пока на стрельбище не накатил Йоханнес Бё. Король биатлона явно набирает форму. У него, как и у сборной России, медали были, но золото до сегодняшнего дня обходило норвежца стороной. И вот, наконец, пришла победа.

Соперничать с Бё-младшим в спринте было бесполезно. Бежал он отлично, а стрелял просто феноменально. Если Латыпов по традиции слегка задержал последний выстрел на «стойке», то стрельба Йоханнеса больше напоминала пулеметную очередь. В итоге Эдуард уступил в борьбе за золото всего семь секунд и этот результат надо признать великолепным.

- Все, что мог, я сделал, - сказал Эдуард после гонки в эфире «Матч ТВ». - При этом есть моменты, где не очень хорошо прошел. Но в целом, гонкой очень доволен. На первой части на двух горных подъемах проигрывал Йоханнесу, а на равнине и на пологом подъеме мы с ним бежали в одни ноги, местами я где-то отыгрывал. Первый круг я не планировал быстро идти, потому что не было ориентира, шел по ощущениям. На втором круге получил информацию от тренеров, внес коррективы.

На предыдущем этапе в Австрии очень хороши были французы. Понятно, что на родине они горели желанием выступить не хуже. Однако стрельба подвела французских мушкетеров - они мазали один за всех и все за одного.

А вот россиянам в Верхней Савойе, наоборот, сопутствовала удача. Не на все сто - со стрельбой не всегда получалось - и тем не менее. Не промахнись по разу на последнем рубеже Александр Логинов, Карим Халили и Даниил Серохвостов, бороться бы им тоже за медали. В итоге четверо россиян оказались в Топ-15 спринта, а вся шестерка уместилась в Топ-25. Сейчас уже и не вспомнишь, когда такое было в последний раз. Очень хочется верить, что это был не разовый успех, а первые признаки ренессанса в российском биатлоне.

Ждем продолжения в гонке преследования и масс-старте. В любом случае, на новогодние каникулы наши биатлонисты должны уйти на позитиве, а в олимпийском сезоне это особенно важно.

СТАТИСТИКА

Мужчины. Спринт. 10 км. 1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.30,3 (0 штрафных кругов). 2. Эдуард Латыпов (Россия) – отставание 7,2 (0). 3. Филип Андерсен (Норвегия) + 18,2 (0)… 11. Карим Халили + 48,2 (1). 12. Александр Логинов + 49,1 (1)… 14. Александр Поварницын + 52,3 (0)… 18. Даниил Серохвостов + 58,8 (1)… 25. Василий Томшин (все – Россия) + 1.14,2 (1).