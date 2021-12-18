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У Мякяряйнен отняли Кубок мира-2014. Все из-за допинг-проб Зайцевой на Играх в Сочи

Кайса Мякяряйнен получила печальные новости. Финская биатлонистка спустя семь лет лишается звания победительницы Кубка мира сезона-2013/14.
У Мякяряйнен отняли Кубок мира-2014. Все из-за допинг-проб Зайцевой на Играх в Сочи
18 декабря 2021 13:17
автор: Иван Сергеев
автор фото: Инстаграм Кайсы Мякярайнен

Сама спортсменка при этом не виновата абсолютно ни в чем, но так случилось, что пострадала после решения о дисквалификации россиянки Ольги Зайцевой.

Процесс по делу наших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которых подозревали в нарушении антидопинговых правил, завершился еще в 2020 году. Вилухину и Романову удалось оправдать, а вот Зайцева от наказания не ушла. Из-за ее дисквала пострадала вся олимпийская эстафетная четверка сборной России, в которой была еще Екатерина Шумилова и которая лишились олимпийского серебра.

В пробах Зайцевой, напомним, серьезно был превышен показатель соли. Ольга рассказывала, что ела ложками икру во время сочинской Олимпиады, заедая все это соленой рыбой. Однако суд в такую версию верить не захотел. По мнению обвинения, соль нужна была для разбавления чистых проб. Заготовленных образцов «хорошей мочи» было недостаточно, а чтобы плотность этой жидкости не менялась сильно, в нее добавляли специальный солевой раствор.

Зайцева свою вину так и не признала. Но ее результаты на Играх-2014 были аннулированы. Кроме этого, стали недействительны все ее старты в 2014-м, а это еще девять гонок. В трех из них на этапах кубка мира россиянка занимала места между Мякяряйнен и Бергер.

В масс-старте в Поклюке Кайса выиграла, Ольга была второй, а Бергер – четвертой. Победила Мякяряйнен и в спринте в Контиолахти, а ее соперницы заняли те же позиции, что и в Поклюке. Пасьют снова остался за Мякяряйнен, Зайцева тогда взяла бронзу, а Туре была пятой. В масс-старте в Осло наша биатлонистка обошла обоих северянок. И вот теперь, после всех разбирательств и аннулирования результатов, набранные очки пересчитали, и итог сезона вышел иным.

У Бергер оказалось на 11 очков больше, чем было изначально (то есть с учетом результатов Зайцевой). Мякяряйнен разжилась только двумя очками, проиграв по новому протоколу норвежке 5 очков в борьбе за «Большой хрустальный глобус».

Бергер, узнав о новостях, была сама не рада произошедшему. «Прошло так много времени, что все это выглядит как-то странно. Кайсе тяжелее всего, будет несправедливо, если у нее отберут кубок. Ощущение, словно я украла у нее победу. В идеальном мире мошенников от спорта надо сразу отстранять от соревнований», — передает слова Бергер NRK.

Кайса заявила, что вся эта история очень печальна и что это пример того, как из-за нечестных спортсменок страдают невинные. «Я была не в курсе, что точку в этом деле еще не поставили, - цитирует финскую биатлонистку Yle. - Прошло уже семь с лишним лет, но спортивная карьера преподносит сюрпризы. В том сезоне было так много гонок, что уже не помню все подробности. Все могло бы сложиться иначе, если бы Зайцевой запретили участие в гонках сразу после Олимпиады», - сказала Мякяряйнен.

История действительно выглядит неприглядно. Спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг при этом подчеркнул, что решение является окончательным. Кайса опустилась на второе место, а Тура поднялась на первое. Бергер будет официально объявлена победителем.

«Сожалеем об этом случае, тем более что прошло так много лет. Это повлияло на двух спортсменок, которые не сделали ничего плохого. Мы не чувствуем себя неловко, забирая «Хрустальный глобус» у Кайсы. Мы обязательно обсудим эту ситуацию. Возможно, просто вручим Туре новый приз, и обе спортсменки будут объявлены победительницами», — сказал Биттерлинг.

Пожалуй, это был бы единственный правильный выход в этом грустном биатлонном деле с участием спортсменок из нашей страны.

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