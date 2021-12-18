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Серебряный дождь. Латыпов вновь второй в Анси

Мужскую гонку преследования выиграл француз Кентен Фийон Майе. Эдуард Латыпов, как и в спринте, взял серебро.
Серебряный дождь. Латыпов вновь второй в Анси
18 декабря 2021 18:44
автор: Олег Чикирис
автор фото: Союз биатлонистов России

Женская гонка преследования была первой в расписании субботы. Однако пасьют по-большому счету потерял для нас интерес после первого огневого рубежа. Была надежда на Кристину Резцову, которая в четверг преподнесла подарок на день рождения своей маме, став пятой в спринте. Однако день рождения - только раз в году. Сегодня Кристина зачем-то рванула прямо со старта, прибежав на огневой рубеж второй. «Наградой» за это рвение стали три промаха. Больше Кристина не мазала, но и за медали не боролась.

Мужская половина нашей команды - другое дело. Тут реальные шансы на награду были у Эдуарда Латыпова, да и все остальные российские биатлонисты, которые кучно попали в спринте в Топ-25, могли выстрелить и в пасьюте.

Йоханнес Бё ушел на трассу первым, в семи секундах за ним - Латыпов. Когда лидеры вернулись на стадион между ними было уже девять секунд. Проигранные две секунды россиянин компенсировал точной стрельбой, а вот Йоханнес двумя промахами лишил себя первого места.

В итоге после первой «лежки» у Эдуарда было 24 секунды преимущества над волчьей стаей преследователей, где были два француза - Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен, норвежец Стурла Холм Легрейд и белорус Антон Смольский. Чуть поодаль 11-м и 12-м бежали Карим Халили и Александр Поварницын.

На второй «лежке» Латыпов промазал последним выстрелом, но все равно остался первым. Оба француза были точны и до минимума сократили отрыв от Эдуарда. Легрейда же в числе лидеров заменил другой норвежец - Ветле Кристиансен.

Жаклен быстренько обошел россиянина, а вот Фийон Майе никуда не спешил - шел размеренно, в своем темпе. Однако поговорка «тише едешь - дальше будешь» вновь получила свое подтверждение. Перед стрельбищем француз неожиданно включил форсаж и первым прибежал на огневой рубеж. Казалось, что это форсирование событий было неразумным, но Кентен все рассчитал - обе «стойки» он отстрелял и чисто, и на высокой скорости.

На третьем рубеже Латыпов промазал один раз, Жаклен - дважды, и за медали дальше боролись россиянин и Кристиансен. Вторую стрельбу стоя норвежец тоже прошел отменно, а Латыпов традиционно застрял на последнем выстреле. К счастью, Эдуард был точен и убежал со стрельбища всего в паре секунд за соперником. На трассе россиянин обошел Кристиансена, но тот повис на хвосте и ни в какую не хотел отставать. Чтобы определить обладателя серебра потребовался фотофиниш, хотя и невооруженным глазом было видно, что Латыпов был чуть быстрее.

Эдуард выиграл второе подряд серебро, а пять из шести россиян вновь попали в Топ-25. Лишь Василий Томшин немного отстал.

СТАТИСТИКА

Женщины. Гонка преследования. 10 км. 1 (3-я в спринте). Эльвира Оберг (Швеция) – 29.27,0 (2 штрафных круга). 2 (13). Жюли Симон (Франция) – отставание 4,2 (1). 3 (10). Анна Оберг (Швеция) + 11,6 (2)… 8 (21). Светлана Миронова + 52,0 (1). 9. Кристина Резцова + 52,4 (3)… 26 (23). Ульяна Нигматуллина + 2.21,0 (3)… 28 (17). Ирина Казакевич + 2.22,0 (2)… 47 (24). Валерия Васнецова (все – Россия) + 3.55,7 (6).

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км. 1 (4). Кентен Фийон Майе (Франция) – 30.58,3 (0). 2 (2). Эдуард Латыпов (Россия) + 16,1 (2). 3 (8). Ветле Кристиансен (Норвегия) + 16,2 (0)… 8 (11). Саид Халили + 1.18,6 (0)… 12 (14). Александр Поварницын + 1.36,0 (1)… 18 (12). Александр Логинов + 1.59,0 (4)… 25 (18). Даниил Серохвостов + 2.51,2 (6)… 35 (25). Василий Томшин (все – Россия) + 3.31,9 (5).

источник: «Советский спорт»
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