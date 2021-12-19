Новая Резцова. Еще одна биатлонистка из знаменитой семьи стала лидером сборной

Есть такая поговорка - беда пришла откуда не ждали. Но сегодня было все наоборот: откуда не ждали, пришла радость. Кристина Резцова выиграла бронзу, и эта медаль стала первой личной наградой нашей женской сборной за два года.

Надо сказать, что Кристина стала третьей не только в масс-старте в Анси, но и третьей обладательницей личного подиума в своей семье. До нее были - знаменитая мама и старшая сестра Дарья Виролайнен, урожденная Резцова. Кристина дебютировала в основной сборной на финальном этапе сезона 2017/18 в Тюмени 23 марта 2018 года. Там она стала 62-й и в пасьют не отобралась. В следующем сезоне выступала ни шатко, ни валко. Лучшее личное выступление - 18-е место. А потом Резцова Третья ушла в декретный отпуск. В феврале этого года родила дочку Сашу, а еще через 10 месяцев «родила» и свою первую медаль Кубка мира. Кто бы мог подумать...

К сезону подмосковная биатлонистка готовилась под руководством отца и мужа, и в итоге оказалась лучшей в нашей команде в Кубке мира. Два попадания в Топ-10 в Эстерсунде, 12-е место в гонке преследования в Хохфильцене - это были лишь цветочки. Ягодки Резцова собрала в заснеженном Анси. Пятая в спринте (подарок на мамин день рождения!), девятая в пасьюте, и вот она - бронза в масс-старте! И сейчас уже никто не вспоминает, что раньше Кристина выделялась лишь экстравагантностью: бегала гонку в нижнем белье, делала татуировки и вообще дурковала по-всякому.

Сегодня Кристина и бежала, и стреляла очень прилично. Промазала по разу на стойке, но промахивались и другие лидеры. По собственному признанию Резцовой после масс-старта ее жизнь разделилась на до и после. Сегодня она поняла, что может на равных бороться с лучшими биатлонистками мира!

В отличие от женщин, медаль от наших мужчин в масс-старте мы ждали. Ведь в спринте все шестеро россиян были в Топ-25, в гонке преследования - пять. Лидер нашей команды Эдуард Латыпов взял два серебра, и сегодня шел вторым до второй стрельбы. Ну точнее почти до второй - прямо перед стрельбищем его обошел Фабьен Клод. Французы вообще рвали и метали на домашнем этапе, и гонка с общего старта не стала исключением. Сегодня Эмильен Жаклен убежал в отрыв почти с самого старта, да так и оставался впереди до финиша. Нагнать его мог только соотечественник Кентен Фийон-Майе, который стал вторым.

Россияне же, начиная со второй стрельбы, стали дружно мазать, и в итоге остались без наград. Тем не менее, французский этап однозначно нужно признать удачным. Даже не с точки зрения наград, которых было три, а с точки зрения надежды и веры в наших биатлонистов. И та, и другая стали намного крепче после гонок в Анси. А само выступление россиян напомнило старые добрые годы, когда такие результаты были в порядке вещей.

СТАТИСТИКА

Женщины. Масс-старт. 12,5 км. 1. Эльвира Оберг (Швеция) – 35.21,7 (2 штрафных круга). 2. Жюли Симон (Франция) – отставание 10,7 (2). 3. Кристина Резцова + 12,1 (2)… 7. Ульяна Нигматуллина + 28,2 (1)… 18. Светлана Миронова (все – Россия) + 1.45,1 (3).

Мужчины. Масс-старт. 15 км. 1. Эмильен Жаклен – 35.54,8 (1 штрафной круг). 2. Кентен Фийон-Майе (оба – Франция) – отставание 3,5 (2). 3. Тарьей Бё (Норвегия) + 10,3 (1)… 12. Эдуард Латыпов + 49,3 (3)… 15. Александр Логинов + 1.03,4 (4)… 22. Александр Поварницын + 1.30,4 (2)… 25. Саид Халили + 1.34,6 (3). 26. Даниил Серохвостов (все – Россия) + 2.14,8 (6).