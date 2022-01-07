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Золото - наше. Александр Логинов выиграл спринт в Оберхофе

Победителем первой биатлонной гонки нового года стал россиянин.
Золото - наше. Александр Логинов выиграл спринт в Оберхофе
07 января 2022 15:08
автор: Олег Чикирис
автор фото: IBU

Положительный тест на ковид лучшего российского биатлониста 2021 года Эдуарда Латыпова нанес серьезный удар не только по шансам на медали в Кубке мира, но и заставил задуматься об Олимпиаде. До нее меньше месяца, а Латыпов, по всей видимости, пропустит все оставшиеся до Игр этапы. И непонятно, в какой форме подойдет к главному турниру года. Что, конечно, очень жаль, ведь Эдуард в этом сезоне был явным лидером команды.

К счастью, в сборной нашлось, кому выигрывать медали и без Латыпова. При этом надо отметить, что условия проведения спринтерской гонки в Оберхофе были очень жесткие - снегопад с достаточно сильным ветром и плохой видимостью. Первым из россиян на трассу ушел Александр Поварницын, однако как следует проявить себя наш биатлонист не смог. В отличие от Серохвостова. Даниил стрелял сносно для такой погоды, а бежал просто великолепно: после того, как финишировала первая тридцатка спортсменов у него был лучший ход.

На финише Серохвостов с двумя промахами был вторым после норвежца Легрейда. Однако уже было понятно, что удержаться в призах у Даниила не выйдет, а вот «цветы» были вполне реальны.

Тем временем к «стойке» подходит Александр Логинов, чисто отстрелявшийся лежа. Четыре первых выстрела - точно! Пятый россиянин выцеливал долго и упорно, но промахнулся... Тем не менее, на трассу после штрафного круга Александр уходит третьим, проигрывая Эмильену Жаклену 5,6 секунды. Француз только-только финишировал на первой позиции.

К отметке 7,3 километра Александр уже выходит в лидеры, и на оставшихся метрах еще немного увеличивает свое преимущество. В итоге Логинов выигрывает у лидера общего зачета Кубка мира 6,5 секунды. Есть первая российская победа в сезоне!

Но порадовала не она одна. Шестым в итоге стал вернувшийся в первую сборную Бабиков: Антон стрелял идеально, а бежал, как обычно, средне. Серохвостова сдвинули в итоге на восьмую позицию, что для молодого спортсмена очень хорошо. Одним словом начало олимпийского года получилось для россиян обнадеживающим.

Эх, если бы еще Латыпов не болел...

СТАТИСТИКА

Спринт, мужчины. 10 км

1. Александр Логинов (Россия) - 27.00,8 (1 прмоах). 2. Эмильен Жаклен (Франция) +6,5 (2). 3. Стурла Легрейд (Норвегия) +15,1 (1). 6. Антон Бабиков +23,0... 8. Даниил Серохвостов +25,8 (2)... 40. Александр Поварницын +1.48,03 (3)... 45. Карим Халили +1.56,8 (4)... 52. Максим Цветков (все - Россия) +2.05,0 (4).

источник: «Советский спорт»
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