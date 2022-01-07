Александр Логинов: Передаю привет королю Оберхофа – Диме Малышко

Судя по всему, вы очень плодотворно провели новогодние праздники?

- Да, получилось хорошо потренироваться в новогодние праздники. Сегодняшним выступлением доволен. Все-таки такая трудная погода была. Думаю, это даже не четверка, а четверка с плюсом. Главное, что на трассе сегодня было действительно легче.

- При стрельбе стоя, вы встали на 30-ю установку – подальше, чтоб как-то нивелировать порывы ветра. Насколько полную информацию получали по ходу гонку. И подходя к стойке, уже знали, что очень хорошо идете?

- Сегодня отлично отработала вся тренерская бригада, информацию давали на всех участках. Благо – сейчас очень много отсечек. Это очень сильно помогает.

Что касается 30-й установки, мы шутили перед гонкой – что подойдя к стрельбищу, будем стоять в очереди, чтобы попасть на 30-ю установку. Но мне повезло, Долль ушел немного дальше, и 30-я оказалась свободной. Но порыв ветра был очень сильный, не только на один-два выстрела, а на всю серию. В общем, было тяжело.

- Как же вовремя, что когда сборная лишилась текущего лидера, его удалось тут же вам заменить.

- Мне кажется, вся команда сегодня неплохо выступила. Вчера переписывался с Эдуардом Латыповым, желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, все будет хорошо.

- Бабиков и Серохвостов в первой десятке – очень приятная картина.

- Искренне ребят поздравляю. Антон после перерыва вернулся на Кубок мира и показал хороший результат.

- У вас уже был успех в Оберхофе, и вот сейчас вы снова на самом высоком месте.

- Но я хотел бы передать привет королю Оберхофа Диме Малышко. Он сейчас залечивает травму и скоро вернется.