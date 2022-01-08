Начали за здравие – сборная России хорошо стартовала в смешанной эстафете, но осталась без медали

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Опытный боец, чемпион мира в эстафете, который вернулся в первую сборную после некоторого перерыва, Максим Цветков стартовал на первом этапе. Тренерский штаб пошел на определенный риск, но риск себя оправдал.

Стрельба лежа

Максим приходит на первый рубеж вровень с Тарьей Бе. Но мажет дважды, выбивает мишень из 7 патронов. Бе-старший более удачен, поэтому уходит на дистанцию первым. Цветков отстает от лидера 11 секунд, и он пока только шестой.

Стрельба стоя

Цветков на этот раз пять из пяти, а норвежец вынужден использовать доппатроны, из-за этого уходит вместе с Цветковым. А вот швед Самуэльссон «зарабатывает» аж два (!) штрафных круга.

А тем временем, в лидеры выходит белорус Никита Лобастов, Цветков отстает на 7 секунд. Но на лыжне Бе и Цветков опережают белоруса. И вровень приходят к финишу.

ВТОРОЙ ЭТАП

Цветков рядом с Бе-старшим передает эстафету Александру Поварницыну. Тарьей отправляет на этап младшего брата.

Стрельба лежа

Поварницын первым мажет, вторым мажет Йоханнес. Доппатроны у Поварницына – выбивает из семи.

В итоге наш спортсмен 17 сек проигрывает Бе, за ним сразу белорус Антон Смольский.

Стрельба стоя

Йоханнес уходит со стрельбища первым, Смольский за ним, третий немец Долль, Поварницын в 6 секундах от них. Отрыв небольшой, все можно наверстать. Но не получилось.

После гонки Александр сказал, что ноги налились тяжестью, из-за этого он потерял скорость.

В результате Россия проигрывает норвежцам больше минуты - 1,05, немцы третьи – у них 48 секунд отставания от Бе-младшего.

ТРЕТИЙ ЭТАП

Ирина Казакевич 5 секунд проигрывает третьей сопернице. В общем, бьемся за бронзу, пока все реально.

Стрельба лежа

Норвежка Ингрид Тандревольд - освобождается первая, белоруска Динара Алимбекова – без промаха, уходит в 34 секундах от норвежки.

Казакевич уходит третьей - 1,08 отставания от лидера.

Доротея Вирер неудачно стреляет, Ханна Эберг, олимпийская чемпионка уходит на штрафной круг.

Стрельба стоя

Тандревольд - один промах, но быстро исправляется. И уже уходит на лыжню. Алибекова в 30 секундах от норвежки подходит к стрельбищу. Затем Казакевич и Вирер.

Казакевич использует два дополнительных, и позволяет опередить себя Вирер, а также немке Фойгт. Борьба за бронзу обостряется. Увы…

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП

Норвежка Марте Ройселанн - лидер сезона. Уходит с отрывом 25 секунд от белорусок, Алимбекова передает эстафету Анне Соле.

Далее целая группа – Италия, Германия, Франция, Чехия, и наша Васнецова с ними в секундах друг от друга.

Стрельба лежа

Но на лежке Ройселанн, как из пулемета - пять из пяти. Сола один мажет. Жюли Симон третьей подходит, за ней Васнецова и Лиза Виттоцци.

Васнецова выбивает только из восьми, чуть раньше уходят на трассу Симон, Виттоцци, немка Хинц, чешская биатлонистка. В общем, группа еще та. Из-за доппатронов Васнецова усложняет ситуацию.

Ройселанн и Сола совсем далеко, интрига лишь в том, сможет ли белоруска догнать норвежку.

Наша Валерия бьется за бронзу. Валерия - верим! Она уже возглавляет группу, конкурентки выстроились за ней. Но впереди еще один рубеж, на нем все и решится.

Стрельба стоя

Ройселанн с один промахом убегает намного быстрее, чем Сола, которая мажет и мажет.

Но нам это не важно. Следим за нашей: Лера мажет два раза, и Симон, Виттоцци, Хинц уходят впереди россиянки. И сразу за этой группой шведка Эльвира Эберг. Впереди жесткая борьба за бронзу.

Васнецова четвертая за Симон, а вот уже и Эберг догоняет и обгоняет пелотон.

За 2,3 км до финиша Васнецова шестая. А от группы оторвалась Симон – мы уже точно без медали. На финишном отрезке Эберг все же обходит Васнецову.

Россия только пятая. А мы же можем порадоваться за Максима Цветкова - опытный спортсмен показал свой уровень.

Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

Смешанная эстафета, 4x7,5 км.

1. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд) – 1.28.51,4 (6 промахов)

2. Беларусь (Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова, Анна Сола) – отставание +23,1 секунды (5)

3. Франция (Антонен Гигонна, Симон Детьё, Анаис Бескон, Жулия Симон) — +2.01,3 (11)

4. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) – +2.08,4 (3 круга + 10 промахов)

5. Россия (Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова) + 2.08,9 (9).