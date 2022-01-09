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Драма на последнем рубеже. Три промаха лишили Логинова золота

В мужской гонке преследования победитель спринта Александр Логинов остался пятым.
Драма на последнем рубеже. Три промаха лишили Логинова золота
09 января 2022 15:45
автор: Олег Чикирис
автор фото: Nordic Focus

На последний огневой рубеж Александр пришел первым с преимуществом почти в 50 секунд над группой преследователей. Первый выстрел - точно! Второй - в яблочко! А потом... Потом случилась настоящая драма с тремя подряд промахами.

Логинов стартовал с семисекундным превосходством над Эмильеном Жакленом, 15 секунд россиянин выигрывал у Стурлы Легрейда. Снег в воскресенье в Оберхофе сыпал так же, как и в пятницу во время спринта. Что касается ветра, то он был не такой сильный, но порывистый. Александр бежал великолепно: к первой стрельбе он увеличил свое преимущество до 20 секунд. Стрелял наш лидер тоже здорово, и ушел на трассу, когда Жаклен еще даже не начал стрелять.

Француз промахнулся, и его место за спиной Логинова занял Легрейд, за котороым вплотную мчался партнер по сборной Норвегии Тарьей Бё. Чуть дальше - пятым и шестым бежали Антон Бабиков и Даниил Серохвостов.

Со второй «лежкой» Логинов вновь справился очень быстро. И его преимущество над ближайшим преследователем выросло до 50 секунд. Кстати, этим преследователем на выходе со стрельбища был Бабиков. Тарьей и Себастьян Самуэльссон Антона, конечно, быстро «съели» на трассе, но несколько десятков секунд гонку возглавляли сразу два россиянина. Это было приятно, давненько такого не случалось.

Обязательно надо отметить великолепную функциональную подготовку Логинова. К третьей стрельбе Александр выигрывал уже больше минуты у шведа и норвежца, которых тихоходами назвать совершенно нельзя. Кстати, помимо Логинова и Бабикова блестящую гонку показывал Максим Цветков, успевший подняться с 52-го на 12 место.

Тем временем Логинов подошел к третьему огневому рубежу. И уже на первой «стойке» начались непонятки со стрельбой: из-за проблем с оружием Александру пришлось вручную перезаряжать винтовку. Понятно, на это было потрачено больше времени, к тому же россиянин один раз промахнулся.

Однако мазал не он один, и на последнюю стрельбу Логинов прибежал, имея 48 секунд запаса. И вот тут случилась настоящая драма, которая описана вначале. Учитывая прекрасное физическое состояние россиянина, Александр мог себе позволить даже два промаха. Но позволил три и остался без наград.

Тем не менее, надо отметить, что в новом году мужская сборная выглядит здорово. Гонка преследования это подтвердила: все россияне попали в Топ-20, при этом четверо - в первую дюжину. И это без лучшего нашего биатлониста декабря Эдуарда Латыпова.

СТАТИСТИКА

Гонка преследования. 12,5 км. 1 (9-й в спринте). Кентен Фийон Майе (Франция) – 36.48,3 (2 штрафных круга). 2 (14). Себастьян Самуэльссон (Швеция) – отставание 9,9 (1). 3 (7). Тарьей Бё (Норвегия) + 15,6 (3)… 5 (1). Александр Логинов + 18,5 (4)… 10 (6). Антон Бабиков + 1.19,1 (4). 11 (8). Даниил Серохвостов + 1.20,0 (5). 12 (52). Максим Цветков + 1.20,7 (1)… 20 (45). Саид Халили (все – Россия) + 1.52,1 (1).

источник: «Советский спорт»
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