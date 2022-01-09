Максим Максимов: У Логинова затвор забился снегом, он стал его прочищать и выпали два патрона

- Помешал ли сегодня ветер при стрельбе Саше Логинову?

- Просто Логинов принял для себя позицию вести быструю стрельбу. Ветер был, он не такой критичный. Что случилось, будем разбираться.

- На третьем рубеже у Логинова возникла сложность с винтовкой. Что там случилось?

- На третьем рубеже у Саши затвор забился снегом. Он стал его прочищать и выпали два патрона, которые он должен был достреливать. Пришлось досылать запасные патроны.

- Остальные как справились, например, Максим Цветков?

- Максим Цветков сегодня был на высоте, если б еще последний рубеж отстрелял на ноль - было бы супер.

У Бабикова досадные три промаха – он сказал, что сам их не видел. Серохвостов старается, прогрессирует. Троечку ему поставлю с плюсом.

В Оберхофе мы выcтупили достойно. Сегодня немного не получилоcь, но будем от этого сильнее.