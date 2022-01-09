Александр Логинов: Не справился со стрельбой. В моем возрасте такие ошибки допускать нельзя

- Какие у вас сейчас ощущения?

- Думаю, этот этап для нашей команды прошел очень хорошо, я этому рад. Есть легкое чувство неудовлетворения из-за сегодняшней гонки. Вначале вроде бы была простая для меня гонка, но потом так сложилось… Но это еще один дополнительный опыт. Нужно двигаться дальше.

- У вас прекрасная форма – ходом, аж, звенит Логинов. С чем это связанно?

- Хорошо поработали на новогоднем сборе. А вообще, подготовительный сезон прошел очень хорошо. Скажу банальную фразу: я слишком много тренировался, чтобы показывать такие слабые результаты. Про выступление в декабре скажу так: все вроде бы было неплохо, в каждой гонке можно было бороться за подиум, но всегда немного хватало.

- По поводу сегодняшней стрельбы. Больше было концентрации на собственных ощущениях, или была работа по ветру?

- Сегодня тяжелый ветер был. И мне даже где-то повезло, что я занимал позиции ближе в краю, потому что там все равно немного слабее ветер был, чем в середине стрельбища. Но не справился. Это ошибки, которые нельзя допускать в моем спортивном возрасте.

Кубок мира

5-й этап

Оберхоф (Германия)

Гонка преследования

Мужчины, 12,5 км.

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 36.48,3 (2 промаха)

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — отставание +9,9 (1)

3. Тарьей Бё (Норвегия) +15,6 (3)

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +15,7 (4)

5. Александр Логинов (Россия) +18,5 (4)…

10. Антон Бабиков (Россия) +1.19,1 (4)

11. Даниил Серохвостов (Россия) +1.20,0 (5)

12. Максим Цветков (Россия) +1.20,7 (1)…

20. Карим Халили (Россия) +1.52,1 (1)…

36. Александр Поварницын (Россия) +3.20,0 (3).