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Александр Логинов: Не справился со стрельбой. В моем возрасте такие ошибки допускать нельзя

Занявший пятое место в гонке преследования Александр Логинов после церемонии награждения дал интервью «Матч ТВ».
Александр Логинов: Не справился со стрельбой. В моем возрасте такие ошибки допускать нельзя
09 января 2022 16:29
автор: Юрий Волохов
автор фото: IBU

- Какие у вас сейчас ощущения?
- Думаю, этот этап для нашей команды прошел очень хорошо, я этому рад. Есть легкое чувство неудовлетворения из-за сегодняшней гонки. Вначале вроде бы была простая для меня гонка, но потом так сложилось… Но это еще один дополнительный опыт. Нужно двигаться дальше.

- У вас прекрасная форма – ходом, аж, звенит Логинов. С чем это связанно?
- Хорошо поработали на новогоднем сборе. А вообще, подготовительный сезон прошел очень хорошо. Скажу банальную фразу: я слишком много тренировался, чтобы показывать такие слабые результаты. Про выступление в декабре скажу так: все вроде бы было неплохо, в каждой гонке можно было бороться за подиум, но всегда немного хватало.

- По поводу сегодняшней стрельбы. Больше было концентрации на собственных ощущениях, или была работа по ветру?
- Сегодня тяжелый ветер был. И мне даже где-то повезло, что я занимал позиции ближе в краю, потому что там все равно немного слабее ветер был, чем в середине стрельбища. Но не справился. Это ошибки, которые нельзя допускать в моем спортивном возрасте.

Кубок мира
5-й этап
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования
Мужчины, 12,5 км.

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 36.48,3 (2 промаха)
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — отставание +9,9 (1)
3. Тарьей Бё (Норвегия) +15,6 (3)
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +15,7 (4)
5. Александр Логинов (Россия) +18,5 (4)…
10. Антон Бабиков (Россия) +1.19,1 (4)
11. Даниил Серохвостов (Россия) +1.20,0 (5)
12. Максим Цветков (Россия) +1.20,7 (1)…
20. Карим Халили (Россия) +1.52,1 (1)…
36. Александр Поварницын (Россия) +3.20,0 (3).

источник: «Советский спорт»
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