Все наши биатлонистки попали в пасьют, на Олимпиаду почти гарантировано поедут пять россиянок

«ФОРМА ПЛОХАЯ, ЭТО ОТРАЖАЕТСЯ НА СРЕЛЬБЕ»
Проблемы были не только с бегом, но и со стрельбой, правда, не у всех. А если стреляли на ноль, то бежали не очень.
После «лежки» Казакевич ушла на штрафной круг, после чего проигрывала уже 43 секунды. Но дело не только в промахе, Ирина слишком много потратила времени на рубеже. Выцеливала долго - не помогло.
Ульяна Нигматуллина - два промаха и бежит не очень. После гонки Ульяна призналась, что сейчас ее форма не очень хорошая.
- Это отражается на стрельбе. Почему такая форма? Не знаю, надо разбираться.
Кристина Резцова отстает уже слишком много – 1,21 секунду – у нее по одному промаху на двух рубежах. Васнецова стреляет хорошо, но бежит медленно. А тем временем, Казакевич тоже проигрывает лидерам минуту 20 с хвостиком.
Вся надежда на Светлану Миронову. Стоя стреляет без промаха, уходит в 24 секундах отставания и пока 6-я. В итоге Миронова 8-я, Светлана проиграла на последнем круге 26 секунд. Это много. Хотя лежа тоже отстреляла на ноль.
Остальные еще хуже пробежали последний круг. Например, Казакевич проиграла 36 секунд и т.д.
Не выдерживают высокий темп соперниц наши девушки.
Казакевич после гонки сказала: «Начала слишком быстро для себя, из-за этого не хватило сил на последний круг». Ирина призналась, что хотела поэкспериментировать, эксперимент получился неудачным.
В ПЕКИН ПОЕДУТ ПЯТЬ СПОРТСМЕНОК
Но есть и положительные итоги – все наши биатлонистки попали в пасьют, в общем зачете идем на 5-м месте, опережая Германию. Это самое важное – наша женская команда фактически гарантировано повезет на Олимпиаду в Пекин пять биатлонисток.
Кубок мира
6-й этап
Рупольдинг (Германия)
Спринт, женщины, 7,5 км
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 19.45,2 (0)
2. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 21,6 (0)
3. Доротея Вирер (Италия) – 29,7 (0)
4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 30,2 (0)
5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 40,0 (1)
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 42,1 (0)
7. Анаис Бескон (Франция) – 48,2 (0)
8. Светлана Миронова (Россия) – 50,9 (0)
9. Линн Перссон (Швеция) – 55,9 (0)
9. Мона Брурссон (Швеция) – 55,9 (1)
11. Ханна Оберг (Швеция) – 57,4 (2)...
18. Валерия Васнецова (Россия) – 1.19,9 (0)...
20. Кристина Резцова (Россия) – 1.21,1 (2)...
35. Ирина Казакевич (Россия) – 1.43,3 (1)...
49. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 2.06,4 (2)...
57. Анастасия Шевченко (Россия) – 2.18,4 (0).