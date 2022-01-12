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Все наши биатлонистки попали в пасьют, на Олимпиаду почти гарантировано поедут пять россиянок

В женской спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге россиянки много проиграли соперницам на последнем круге. В Кубке Наций женская сборная идет на 5-м месте, что позволит заявить на Олимпиаду пять биатлонисток.
Все наши биатлонистки попали в пасьют, на Олимпиаду почти гарантировано поедут пять россиянок
12 января 2022 18:33
автор: Юрий Волохов
автор фото: Nordic Focus

«ФОРМА ПЛОХАЯ, ЭТО ОТРАЖАЕТСЯ НА СРЕЛЬБЕ»

Проблемы были не только с бегом, но и со стрельбой, правда, не у всех. А если стреляли на ноль, то бежали не очень.

После «лежки» Казакевич ушла на штрафной круг, после чего проигрывала уже 43 секунды. Но дело не только в промахе, Ирина слишком много потратила времени на рубеже. Выцеливала долго - не помогло.

Ульяна Нигматуллина - два промаха и бежит не очень. После гонки Ульяна призналась, что сейчас ее форма не очень хорошая.

- Это отражается на стрельбе. Почему такая форма? Не знаю, надо разбираться.

Кристина Резцова отстает уже слишком много – 1,21 секунду – у нее по одному промаху на двух рубежах. Васнецова стреляет хорошо, но бежит медленно. А тем временем, Казакевич тоже проигрывает лидерам минуту 20 с хвостиком.

Вся надежда на Светлану Миронову. Стоя стреляет без промаха, уходит в 24 секундах отставания и пока 6-я. В итоге Миронова 8-я, Светлана проиграла на последнем круге 26 секунд. Это много. Хотя лежа тоже отстреляла на ноль.

Остальные еще хуже пробежали последний круг. Например, Казакевич проиграла 36 секунд и т.д.

Не выдерживают высокий темп соперниц наши девушки.

Казакевич после гонки сказала: «Начала слишком быстро для себя, из-за этого не хватило сил на последний круг». Ирина призналась, что хотела поэкспериментировать, эксперимент получился неудачным.

В ПЕКИН ПОЕДУТ ПЯТЬ СПОРТСМЕНОК

Но есть и положительные итоги – все наши биатлонистки попали в пасьют, в общем зачете идем на 5-м месте, опережая Германию. Это самое важное – наша женская команда фактически гарантировано повезет на Олимпиаду в Пекин пять биатлонисток.

Кубок мира
6-й этап
Рупольдинг (Германия)
Спринт, женщины, 7,5 км

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 19.45,2 (0)
2. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 21,6 (0)
3. Доротея Вирер (Италия) – 29,7 (0)
4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 30,2 (0)
5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 40,0 (1)
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 42,1 (0)
7. Анаис Бескон (Франция) – 48,2 (0)
8. Светлана Миронова (Россия) – 50,9 (0)
9. Линн Перссон (Швеция) – 55,9 (0)
9. Мона Брурссон (Швеция) – 55,9 (1)
11. Ханна Оберг (Швеция) – 57,4 (2)...
18. Валерия Васнецова (Россия) – 1.19,9 (0)...
20. Кристина Резцова (Россия) – 1.21,1 (2)...
35. Ирина Казакевич (Россия) – 1.43,3 (1)...
49. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 2.06,4 (2)...
57. Анастасия Шевченко (Россия) – 2.18,4 (0).

источник: «Советский спорт»
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