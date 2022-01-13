Спринт провален – в Пекин поедут пятеро российских биатлонистов

Наши главные конкуренты - сборные Швеции и Германии. Нам их нужно было догнать и перегнать в общем зачете Кубка Наций по итогам шести этапов в Кубке мира.

Первым из россиян в гонку отправился Александр Логинов, получивший 6-й стартовый номер. Затем на трассу ушли Антон Бабиков (12-й), Даниил Серохвостов (55-й), Максим Цветков (57-й). Это и были все наши надежды на пополнение очковой корзины. На Карима Халили (93-й) и Александра Поварницына (98-й), откровенно говоря, рассчитывать было наивно.

Лидер общего зачёта Кубка мира, француз Кентен Фийон Майе выйдет на старт 17-м. Но в итоге окажется первым.

Все норвежцы из первой сборной сейчас работают на сборе в Антхольце, в горах. Кроме Йоханнеса Бе, который готовится к Олимпиаде дома.

2,2 км.

Австриец Симон Эдер чисто стреляет на лежке. У него 96% попадания в этом компоненте стрельбы.

Логинов - пять их пяти, 5,9 секунд проигрывает лидеру шведу Мартину Понсилуоме.

Бабиков перед первым рубежом проигрывает уже 15 секунд, и последним выстрелом Антон мажет. Забегая вперед, скажем, что опытный биатлонист не попадет даже в гонку преследования.

Отрезок 5,3 км.

Логинов проигрывает уже 12 секунд. На второй стрельбе Александр мажет дважды (!), это все.

Понсилуома тоже два раза не закрывает мишени.

Отрезок 6 км

Кентен Фийон Майе 12 секунд выигрывает у лидера.

А тем временем, Логинов финиширует - 45,7 отставание от лидера.

Кентен уже 24 секунд выигрывает после второго рубежа. А его лучший друг Жаклен бежит четыре штрафных круга. И выбывает из борьбы.

А тем временем, литовец Витаутас Строля пока идет на втором месте. Огромный успех литовца, который за десять лет выступлений на Кубке мира никогда не был даже в десятке.

Фийон Майе занимает предварительно твердое первое место, это может быть 4-я победа француза в этом сезоне.

Белорус Антон Смольский оттесняет литовца на третье место.

У нас Серохвостов пока только 20-й, Цветков мажет на лежке. Шведов и немцев нам не догнать, это уже очевидно.

Серохвостов мажет еще один раз и на стойке. Все, больше надеться не на кого. Тем более, Даниил проигрывал и ходом немало.

А Бенедикт Долль хорошо бежит и отлично стреляет. Даже может подвинуть с первого места, Кентена. Нет, не удается – немец только второй. Долль отодвигает Смольского на третье место, Строле не удается зацепить свою первую в карьере медаль.

Но это нас уже не касается, а касается нас то, что о шестом месте в олимпийской заявке для наших мужчин мы можем только мечтать. Не будет шестого участника, наши ребята отправятся в Пекин впятером.

Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг (Германия)

Спринт, мужчины, 7,5 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 23.23,7 (0 промахов)

2. Бенедикт Долль (Германия) – отставание +7,2 секунды (0)

3. Антон Смольский (Беларусь) +32,1 (1)

4. Витаутас Строля (Литва) +33,6 (0)

5. Теро Сеппяля (Финляндия) +41,9 (0)

21. Максим Цветков (Россия) +1.06,3 (1)

23. Даниил Серохвостов (Россия) +1.10,6 (1)

31. Александр Поварницын (Россия) 1.19,1 (1)

32. Александр Логинов (Россия) +1.19,5 (2)

35. Саид Каримулла Халили (Россия) +1.20,8 (2)

71. Антон Бабиков (Россия) +2.06,8 (2).