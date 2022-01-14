Резцова спасла эстафету для сборной России – принеся бронзу после трех безнадежных этапов

1-й ЭТАП

Стартует у нас Валерия Васнецова. Все сразу пошло не очень хорошо. К тому же на трассе нашей спортсменке немка наступила на лыжу, Валерия упала, потеряв несколько драгоценных секунд. К тому же бежит она очень тяжело.

После первой стрельбы у Васнецовой уже 33 секунды отставания. На россиянка едва тащит ноги - передает эстафету 18-й, отставание 40 секунд.

На этом можно было опустить занавес, но эстафетные гонки тем и хороши, что в них иногда случаются чудеса.

2-й ЭТАП

Светлана Миронова немного исправляет ситуацию, она уже 16-я, с 35-ю секундами отставания.

Стойка.

Алимбекова и Виррер мажут по одному разу. Миронова первым же выстрелом - промах. Но шестью патронами закрывает все мишени. При этом она уже восьмая.

На финише Миронова привозит 45 секунд отставания Ирине Казакевич. Это пока 10-е место. Если б она бежала с нуля, то была бы на шестом. Но перед ней стартовала Васнецова…

– Сегодня была очень динамичная гонка, все менялось очень быстро, и ты, как белка в колесе. Это интересно, но я, все же, люблю более размеренную гонку. Из-за этого на рубеже допустила один промах, – сказала Миронова в интервью «Матч ТВ».

3-й ЭТАП

Казакевич отстает почти 40 секунд перед первой стрельбой, и на рубеже – промах. И отставание уже почти минуту, хотя идем на девятом месте. Не сказать, чтоб совсем все безнадежно, при определенном везении можно побороться за «цветы».

Но комментатор тут же оптимизма убавляет, точнее, рисует реальную картину - мол, пока все не очень радостно. И напоминает, что у нас-то сильнейший состав, в отличие от шведок.

А тем временем, уже 1,03 отставания от Франции.

Вторая стрельба – стойка. У Казакевич 1,07 перед стрельбой. И стрельба стоя, явно не ее сильный конек.

Но попадает пять из пяти! А не замахнуться ли нам…

Нет, еще минус 10 секунд проигрывает ходом.

«Да, что ж мы совсем не бежим-то, – восклицает комментатор. – Совсем расклеились в Рупольдинге, что же мы делали не так?!»

4-й ЭТАП

Казакевич на финише тоже выглядит очень тяжело, как и Васнецова. Передает эстафету с отставанием 1,20 Кристине Резцовой. Казалось, на что можно надеяться в этой безнадежной гонке.

А комментатор продолжает жечь глаголом:

«Команда не готова!» И даже предлагает сменить перед Олимпиадой старшего тренера женской сборной, чтобы встряхнуть команду. В футболе это работает, как в биатлоне – не знаю.

А тем временем, происходит что-то невероятное. Белоруска Анна Сола уходит на штрафной круг. И у Резцовой есть шанс даже на медаль. Стойка. Один промах, но Кристина все равно третья – соперницы мажут. Чудеса, да и только.

Резцова финиширует в гордом одиночестве после представительниц Франции Швеции и у нас действительно медаль!

Кубок мира

Рупольдинг (Германия)

Эстафета. Женщины

1. Франция — 1:10.50,0 (0+4)

2. Швеция +35,1 (0+2)

3. Россия +1:12,2 (0+6).