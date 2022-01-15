Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Драма в Рупольдинге. Россияне выиграли мужскую эстафету

Стрельба по чужим мишеням, забытые палки, захватывющая борьба на финише - в этой эстафете было многое. А главное была победа российских биатлонистов.
Драма в Рупольдинге. Россияне выиграли мужскую эстафету
15 января 2022 18:18
автор: Олег Чикирис
автор фото: Nordic Focus

На первом этапе нашу команду представлял Карим Халили, который стрелял точно, но не очень быстро. Не очень шустро шел он и по дистанции. Но в любом случае не россиянин был в центре внимания. Драма случилась на огневом рубеже, когда швед Пеппе Фемлинг и норвежец Александр Андерсен начали стрелять... по одной мишени. Надо сказать, что норвежцы выступали резервным составом, но он у скандинавов такой, что большинство сборных могут лишь позавидовать. И у них был отличный шанс на медаль, однако его отнял Фемлинг. Именно он был неправ - вел огонь по чужой мишени.

Интересно, что судьи в итоге никак не наказали шведов, а норвежцам вернули две минуты, потерянные на рубеже. Однако это уже не имело большого смысла. Эстафету Андерсен передал последним с отставанием в две минуты и 36 секунд.

Для сборной России, за которую на втором этапе выступал Серохвостов, одним конкурентом стало меньше. Даниил ровно прошел свой отрезок дистанции, однако второй этап ничего особо не решил - минимум девять команд претендовали после него на медали.

Итальянец Доминик Виндиш первым передал эстафету своему партнеру Дидье Бьона, в нескольких секундах перед россиянином, белорусом, украинцем и французом. У нас на третьем этапе бежал Александр Логинов и бежал шустро. Очень быстро он вышел в лидеры, при этом чисто отстрелял на «лежке». После рубежа гонку возглавило славянское трио: россиянин, украинец и белорус. Украинец Богдан Цымбаль вскоре, правда, отстал. На финише этапа его место занял немецкий биатлонист.

Передача эстафеты едва не обернулась еще одной драмой: наш финишер Максим Цветков взял не те палки. И едва успел их поменять и уйти на последний этап в паре с белорусом Антоном Смольским.

Стрельба лежа: браво, Цветков! И чисто, и быстро. Эх, так бы и по дистанции идти... Но тут получается лишь чисто. Белорус и немец Наврат подтягиваются к Максиму. На «стойке» россиянин тоже точен, но отрыв от Наврата - всего 12 секунд.

За километр до финиша - уже семь, за 800 метров - пять. Неужели немец съест Цветкова?! Напряжение достигает апогея, но Максим снимает вопросы на спуске: его лыжи катят лучше, чем у соперника и россиянин легко уносится на безопасное расстояние от Наврата.

Победа! Первая эстафетная в сезоне, первая - в Рупольдинге за 12 лет. И очень важная за три недели до старта Олимпийких игр.

СТАТИСТИКА

Мужчины
Эстафета 4х7,5 км

1. Россия (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Максим Цветков) – 1:11.06,1 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).
2. Германия – отставание 7,0 (0+2).
3. Белоруссия + 23,0 (0+6).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тутберидзе спровоцировала скандал на европейском турниреЯна Кошкина в бикини запечатлелась на пляже МальдивОсобенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытно
Взяли Рупольдинг — и это без Латыпова! Как наши биатлонисты выиграли эстафету на Кубке мира
На шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге мужская сборная России в отличном стиле выиграла эстафету, правда, на фоне технических проблем у основных конкурентов.
«Шева не туда полез, но еще может оказаться в «Милане». Саленко — об отставке легенды украинского футбола
Бывший нападающий сборной России, проживающий в Киеве Олег Саленко прокомментировал «Плеймейкеру» увольнение Андрея Шевченко из «Дженоа».
Лучше не бывает! Аслан Карацев снова идеален в январе
Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира в Сиднее, предваряющего Открытый чемпионат Австралии. В финале 28-летний россиянин сломил сопротивление бывшей первой ракетки мира британца Энди Маррея (6:3, 6:3).
Конор Макгрегор подозрительно быстро «закабанел». А «в натураху» так можно?
Конор Макгрегор феноменально быстро набрал более 15 кг мышечной массы: сегодня в соцсетях экс-звезду легкого веса UFC (до 70 кг) называют «кабаном», «распухшим», «перекаченным». О том, можно ли набрать столько мышц в столь короткие сроки без использования стероидов, «Плеймейкер» расспросил спортивного врача Александра Мудрецова.
Марк Кондратюк — суперзвезда! А Мозалев должен ехать на Олимпиаду вместо Семененко
На чемпионате Европы в Таллине победу в мужском одиночном катании одержал российский дебютант Марк Кондратюк.
А к Олимпиаде все равно не готовы! Почему бронза биатлонисток в эстафете не должна успокаивать
Наша женская биатлонная сборная заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Однако гонка оставила грустное впечатление.
Трагедия Вячеслава Лемешева, который мог стать советским Мохаммедом Али, а умер в нищете
Звезда советского боксера Вячеслава Лемешева взошла очень рано, но так же рано и закатилась. Рассказ об олимпийском чемпионе Мюнхена-1972, которому прочили славу Мохаммеда Али, - в нашем видео.
Парадоксы РПЛ и бардак на Кубке Африки в обзоре футбольных мемов
Главные события футбольной недели в картинках и цитатах.
Недолго Джокович оставался на свободе… Как австралийские власти нанесли по легенде тенниса новый удар
14 января министр иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение о повторном аннулировании визы Новака Джоковича, который теперь рискует пропустить Australian Open.
Тарасов против чехов. Как великий хоккейный тренер воевал с «братьями» по соцлагерю
Анатолий Тарасов имел суровый нрав, но чаще всего от него «прилетало» чехам. Те в ответ швыряли в «отца советского хоккея» шайбы, «расстреливали» из клюшек скамейку сборной СССР и обижались на всю жизнь. «Плеймейкер» вспоминает историю этой войны.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика