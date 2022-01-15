Драма в Рупольдинге. Россияне выиграли мужскую эстафету

На первом этапе нашу команду представлял Карим Халили, который стрелял точно, но не очень быстро. Не очень шустро шел он и по дистанции. Но в любом случае не россиянин был в центре внимания. Драма случилась на огневом рубеже, когда швед Пеппе Фемлинг и норвежец Александр Андерсен начали стрелять... по одной мишени. Надо сказать, что норвежцы выступали резервным составом, но он у скандинавов такой, что большинство сборных могут лишь позавидовать. И у них был отличный шанс на медаль, однако его отнял Фемлинг. Именно он был неправ - вел огонь по чужой мишени.

Интересно, что судьи в итоге никак не наказали шведов, а норвежцам вернули две минуты, потерянные на рубеже. Однако это уже не имело большого смысла. Эстафету Андерсен передал последним с отставанием в две минуты и 36 секунд.

Для сборной России, за которую на втором этапе выступал Серохвостов, одним конкурентом стало меньше. Даниил ровно прошел свой отрезок дистанции, однако второй этап ничего особо не решил - минимум девять команд претендовали после него на медали.

Итальянец Доминик Виндиш первым передал эстафету своему партнеру Дидье Бьона, в нескольких секундах перед россиянином, белорусом, украинцем и французом. У нас на третьем этапе бежал Александр Логинов и бежал шустро. Очень быстро он вышел в лидеры, при этом чисто отстрелял на «лежке». После рубежа гонку возглавило славянское трио: россиянин, украинец и белорус. Украинец Богдан Цымбаль вскоре, правда, отстал. На финише этапа его место занял немецкий биатлонист.

Передача эстафеты едва не обернулась еще одной драмой: наш финишер Максим Цветков взял не те палки. И едва успел их поменять и уйти на последний этап в паре с белорусом Антоном Смольским.

Стрельба лежа: браво, Цветков! И чисто, и быстро. Эх, так бы и по дистанции идти... Но тут получается лишь чисто. Белорус и немец Наврат подтягиваются к Максиму. На «стойке» россиянин тоже точен, но отрыв от Наврата - всего 12 секунд.

За километр до финиша - уже семь, за 800 метров - пять. Неужели немец съест Цветкова?! Напряжение достигает апогея, но Максим снимает вопросы на спуске: его лыжи катят лучше, чем у соперника и россиянин легко уносится на безопасное расстояние от Наврата.

Победа! Первая эстафетная в сезоне, первая - в Рупольдинге за 12 лет. И очень важная за три недели до старта Олимпийких игр.

СТАТИСТИКА

Мужчины

Эстафета 4х7,5 км

1. Россия (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Максим Цветков) – 1:11.06,1 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).

2. Германия – отставание 7,0 (0+2).

3. Белоруссия + 23,0 (0+6).