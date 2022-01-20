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Верните Бабикова в сборную! Антон выиграл индивидуалку в Антерсельве

Уязвленный невключением в состав на Олимпиаду, Антон Бабиков одержал победу в индивидуальной гонке на этапе в Антерсельве. Карим Халили - третий.
Верните Бабикова в сборную! Антон выиграл индивидуалку в Антерсельве
20 января 2022 17:55
автор: Олег Чикирис
автор фото: Nordic Focus

Эх, как же жаль, что россияне провалили спринт в Рупольдинге!.. Ведь именно там решалось, сможет ли наша команда выставить в Пекине шестерых биатлонистов. Не сможет. Выставит пять. Лишним оказались Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Что касается Поварницына, то своим выступлением в Антерсельве он подтвердил правоту тренеров. Уже в первой стрельбе Александр промазал все пять выстрелов. Невероятно, но факт. Может по чужой мишени стрелял, как швед Пеппе Фемлинг в эстафете в Рупольдинге? Но нет, по своей. С такой готовностью в Пекине делать нечего.

А вот Бабиков удивил со знаком плюс. Такое ощущение, что Антон, разозленный тем, что стал лишь первым запасным в олимпийской сборной, вошел в режим берсерка и выступил просто невероятно. Чистейшая стрельба на всех четырех рубежах, не слишком шустрый, но в целом нормальный ход принесли Бабикову первое личное золото этапа Кубка мира. Браво, Антон! Ты заслуживаешь место в сборной, и жаль, что ничего уже изменить нельзя.

Правда, надо признать, что российскому биатлонисту немного повезло. Тарьей Бё показывал просто невероятную скорость. Вообще, поначалу казалось, что все норвежские лидеры, пропустившие Рупольдинг и проводившие тренировочный сбор, объелись там озверина. После первой стрельбы лучшими были два брата, третьим - Кристиансен, пятым - Легрейд. Однако потом один за другим скандинавы начали мазать. Особенно досадно норвежцам было, когда Тарьей два раза выстрелил мимо мишени на последней «стойке». Второй промах лишил Бё-старшего золота. Однако надо отдать должное соперникам: функционально норвежцы подходят к Играм в Пекине в очень хорошем состоянии и, если наладят стрельбу, то совладать с ними будет невозможно.

Что касается остальных россиян, то Цветков и Серохвостов планово пропускали эту гонку. Те же, кто бежал, за исключением Поварницына выступили отлично. Карим Халили с одним промахом стал третьим, Александр Логинов с тремя - седьмым. Оба в случае точной стрельбы стали бы победителями гонки. Так что отметим, что не только норвежцы в хорошей форме: россияне тоже в отличных кондициях перед Олимпийскими играми. А до них - всего две недели.

СТАТИСТИКА

Мужчины
Индивидуальная гонка

1. Антон Бабиков (Россия) – 49.46,8 (0 штрафных минут)
2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание 9,7 (2)
3. Карим Халили (Россия) + 48,5 (1).

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