Бьорндален бросил жену ради красавицы из КГБ? Загадочная история любви суперзвезд биатлона

У них на двоих 12 золотых олимпийских медалей, мировая слава и счастливая жизнь. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален – легенды биатлона, которые к тому же являются мужем и женой. Однако история их любви полна тайн, хитросплетений и похожа на латиноамериканский сериал.

Белоруска и норвежец на протяжении долгого времени скрывали свою любовь, а откровенное признание Бьорндалена на пресс-конференции шокировало болельщиков.

Впервые подошел на Олимпиаде-2010

Домрачева дебютировала на Кубке мира в сезоне-2006/07 и сразу привлекла к себе внимание. В первой же гонке она стала 16-й, а ведь многие звездные биатлонисты не попадали даже в очки в своем дебюте на такое уровне. Уже на втором своем этапе мирового Кубка Дарья попала в топ-5 и пошло-поехало. Российские болельщики тут же начали сожалеть, что наш биатлон потерял такой талант, ведь Домрачева долгое время жила в Нягани и именно там занималась биатлоном.

Бьорндален не мог не знать, что на Кубке мира появилась восходящая звезда, все-таки все спортсмены так или иначе друг друга видят, проводят сборы рядом. Тем более, что Дарья помимо биатлонных способностей поражала своей красотой. Но какой-то шаг Уле-Эйнар предпринял лишь на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. Домрачева там стала бронзовым призером в индивидуальной гонке, а норвежец пришел лично поздравить белоруску с этим успехом. Нет сомнений, что он уже тогда симпатизировал молодой спортсменке и решил таким образом обозначить свое внимание.

Дарья позже рассказывала, что не ожидала личных поздравлений от легенды биатлона, который к тому моменту уже был пятикратным олимпийским чемпионом и кем-то вроде Михаэля Шумахера в автогонках, Майкла Джордана в баскетболе или Тайгера Вудса в гольфе. Для широкой публики на этом все и закончилось. Мало ли, один спортсмен поздравил другого. Тем более, Бьорндален тогда состоял в браке с итальянской биатлонисткой Натали Сантер. И никакой информации о том, что у пары проблемы, не было и в помине.

Уход от жены и связь с КГБ

Однако в 2012 году норвежец и итальянка объявили о разводе. Одной из причин СМИ называли то, что Бьорндален в отличие от Сантер не хотел заводить детей. Натали уже закончила карьеру и была готова уделять время в семье, а в Уле-Эйнар был еще сосредоточен на биатлоне и стремился выступить на Олимпийских играх в Сочи. Еще в 2007 году он высказывал позицию, что дети слишком часто болеют, поэтому за ними нужен особенный уход. К тому же они могли заразить и самого Бьорндалена, для которого частые болезни поставили бы крест на надеждах выигрывать гонку за гонкой.

Возможно, все было гораздо проще. Сантер узнала о чувствах мужа к другой женщине и не готова была с этим мириться. Хронология событий говорит о том, что роман Бьорндалена и Домрачевой легко мог завязаться еще когда норвежец состоял в браке с итальянкой. Тем не менее, даже после развода отношения Дарьи и Уле-Эйнара держались в строжайшем секрете, хотя их видели вместе на сборах и несколько раз в общественных местах.

Болельщики шутили, что это все из-за Домрачевой, которая тогда служила в КГБ в Белоруссии и должна была вести максимально скрытную жизнь. Причем Дарья действительно до 2014 года была привязана к КГБ, впрочем, как и многие члены национальной сборной Белоруссии по биатлону. Звездная спортсменка наотрез отказывалась хоть как-то комментировать свою личную жизнь и заявляла, что единственная информация, которой она готова будет поделиться, это информация о замужестве.

Держали в тайне до последнего

Дальше была Олимпиада в Сочи, где Бьорндален и Домрачева были знаменосцами своих стран и выиграли пять золотых медалей на двоих. Биатлонная тусовка, конечно, на тот момент уже все знала про любовь норвежца и белоруски. Знали в том числе и Антон Шипулин, и Мартен Фуркад. Но если россиянин молчал, то француз сделал толстый намек в одном из своих комментариев.

– Я в прекрасных отношениях с Дарьей, но, очевидно, не в таких близких, как Бьорндален, – сказал с иронией Фуркад.

Забавно, но даже это не заставило их раскрыться миру. Они выступали в паре в «Гонке чемпионов» в Тюмени, вместе ходили по торговым центрам, но официально тайное стало явным лишь в 2016 году, когда Бьорндален созвал пресс-конференцию. Причем все ждали, что Уле-Эйнар прольет свет на продолжение или завершение карьеры, а он взял и рассказал всем миру, что любит Домрачеву, и что она ждет от него ребенка. Дело было весной, а летом они сыграли свадьбу. И снова все было закрыто от прессы. Если бы не фотография Дарьи в социальных сетях, о торжественной церемонии никто и не узнал бы.

Домрачева благополучно родила ребенка, вернулась в биатлон и выиграла еще одно золото на Олимпиаде в Пхенчхане. Бьорндален же не сумел отобраться на Игры в Южной Корее, но все равно приехал туда и помогал белорусской команде. После окончания турнира оба объявили о завершении карьеры и позже устроились на тренерскую работу в сборную Китая по биатлону. Не сумев добиться больших успехов, звездная пара отстранилась от спорта и устроила себе безбедную жизнь в Монако.