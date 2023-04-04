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Бьорндален бросил жену ради красавицы из КГБ? Загадочная история любви суперзвезд биатлона

Легендарному норвежцу приходилось скрывать отношения с Дарьей Домрачевой. 
Бьорндален бросил жену ради красавицы из КГБ? Загадочная история любви суперзвезд биатлона
04 апреля 2023 17:00
автор: Алексей Колесниченко

У них на двоих 12 золотых олимпийских медалей, мировая слава и счастливая жизнь. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален – легенды биатлона, которые к тому же являются мужем и женой. Однако история их любви полна тайн, хитросплетений и похожа на латиноамериканский сериал.

Белоруска и норвежец на протяжении долгого времени скрывали свою любовь, а откровенное признание Бьорндалена на пресс-конференции шокировало болельщиков.

Впервые подошел на Олимпиаде-2010

Домрачева дебютировала на Кубке мира в сезоне-2006/07 и сразу привлекла к себе внимание. В первой же гонке она стала 16-й, а ведь многие звездные биатлонисты не попадали даже в очки в своем дебюте на такое уровне. Уже на втором своем этапе мирового Кубка Дарья попала в топ-5 и пошло-поехало. Российские болельщики тут же начали сожалеть, что наш биатлон потерял такой талант, ведь Домрачева долгое время жила в Нягани и именно там занималась биатлоном.

Бьорндален не мог не знать, что на Кубке мира появилась восходящая звезда, все-таки все спортсмены так или иначе друг друга видят, проводят сборы рядом. Тем более, что Дарья помимо биатлонных способностей поражала своей красотой. Но какой-то шаг Уле-Эйнар предпринял лишь на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. Домрачева там стала бронзовым призером в индивидуальной гонке, а норвежец пришел лично поздравить белоруску с этим успехом. Нет сомнений, что он уже тогда симпатизировал молодой спортсменке и решил таким образом обозначить свое внимание.

Дарья позже рассказывала, что не ожидала личных поздравлений от легенды биатлона, который к тому моменту уже был пятикратным олимпийским чемпионом и кем-то вроде Михаэля Шумахера в автогонках, Майкла Джордана в баскетболе или Тайгера Вудса в гольфе. Для широкой публики на этом все и закончилось. Мало ли, один спортсмен поздравил другого. Тем более, Бьорндален тогда состоял в браке с итальянской биатлонисткой Натали Сантер. И никакой информации о том, что у пары проблемы, не было и в помине.

Уход от жены и связь с КГБ

Однако в 2012 году норвежец и итальянка объявили о разводе. Одной из причин СМИ называли то, что Бьорндален в отличие от Сантер не хотел заводить детей. Натали уже закончила карьеру и была готова уделять время в семье, а в Уле-Эйнар был еще сосредоточен на биатлоне и стремился выступить на Олимпийских играх в Сочи. Еще в 2007 году он высказывал позицию, что дети слишком часто болеют, поэтому за ними нужен особенный уход. К тому же они могли заразить и самого Бьорндалена, для которого частые болезни поставили бы крест на надеждах выигрывать гонку за гонкой.

Возможно, все было гораздо проще. Сантер узнала о чувствах мужа к другой женщине и не готова была с этим мириться. Хронология событий говорит о том, что роман Бьорндалена и Домрачевой легко мог завязаться еще когда норвежец состоял в браке с итальянкой. Тем не менее, даже после развода отношения Дарьи и Уле-Эйнара держались в строжайшем секрете, хотя их видели вместе на сборах и несколько раз в общественных местах.

Болельщики шутили, что это все из-за Домрачевой, которая тогда служила в КГБ в Белоруссии и должна была вести максимально скрытную жизнь. Причем Дарья действительно до 2014 года была привязана к КГБ, впрочем, как и многие члены национальной сборной Белоруссии по биатлону. Звездная спортсменка наотрез отказывалась хоть как-то комментировать свою личную жизнь и заявляла, что единственная информация, которой она готова будет поделиться, это информация о замужестве.

Держали в тайне до последнего

Дальше была Олимпиада в Сочи, где Бьорндален и Домрачева были знаменосцами своих стран и выиграли пять золотых медалей на двоих. Биатлонная тусовка, конечно, на тот момент уже все знала про любовь норвежца и белоруски. Знали в том числе и Антон Шипулин, и Мартен Фуркад. Но если россиянин молчал, то француз сделал толстый намек в одном из своих комментариев.

– Я в прекрасных отношениях с Дарьей, но, очевидно, не в таких близких, как Бьорндален, сказал с иронией Фуркад.

Забавно, но даже это не заставило их раскрыться миру. Они выступали в паре в «Гонке чемпионов» в Тюмени, вместе ходили по торговым центрам, но официально тайное стало явным лишь в 2016 году, когда Бьорндален созвал пресс-конференцию. Причем все ждали, что Уле-Эйнар прольет свет на продолжение или завершение карьеры, а он взял и рассказал всем миру, что любит Домрачеву, и что она ждет от него ребенка. Дело было весной, а летом они сыграли свадьбу. И снова все было закрыто от прессы. Если бы не фотография Дарьи в социальных сетях, о торжественной церемонии никто и не узнал бы.

Домрачева благополучно родила ребенка, вернулась в биатлон и выиграла еще одно золото на Олимпиаде в Пхенчхане. Бьорндален же не сумел отобраться на Игры в Южной Корее, но все равно приехал туда и помогал белорусской команде. После окончания турнира оба объявили о завершении карьеры и позже устроились на тренерскую работу в сборную Китая по биатлону. Не сумев добиться больших успехов, звездная пара отстранилась от спорта и устроила себе безбедную жизнь в Монако.

источник: «Советский спорт»
Бьорндален бросил жену ради красавицы из КГБ? Загадочная история любви суперзвезд биатлона
Бьорндален бросил жену ради красавицы из КГБ? Загадочная история любви суперзвезд биатлона
Легендарному норвежцу приходилось скрывать отношения с Дарьей Домрачевой. 
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