«Я проглотила навоз». Норвежская биатлонистка шокировала безумным признанием

Зарубежные спортсмены, попавшись на допинге, нередко придумывают весьма странные оправдания. Запрещённые вещества в их организм попадают через помаду, мясо, поцелуи, секс, интимную смазку или средство для улучшение потенции.

Поэтому когда известная норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд сообщила об отравлении коровьим навозом, в пору было напрячься. Неужели этим странным признанием девушка пытается обезопасить себя от возможных проблем?

Всё оказалось намного проще.

«Может, и не коровий»

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд к 26 годам известна любителям спорта как обладательница приличной коллекции наград. Девушка четыре раза выигрывала чемпионат мира, 18 раз первенствовала на этапах Кубка мира, несколько раз попадала на подиум на чемпионатах Европы. Почитатели таланта спортсменки знают также о наличии у неё русских корней и проблемах со здоровьем – на Играх в Пекине норвежку буквально «выключило» на трассе. Однако есть в её биографии один эпизод, который её преданные фанаты наверняка предпочли бы забыть.

Во время подготовки к сезону-2019/20 сборная Норвегии проводила сбор в Антерсельве. Конечно же, принимала участие в нём и Тандревольд – первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде был не за горами, требовалось привести себя в подходящую форму. Однако Ингрид пришлось прервать подготовку к соревнованиям по весьма неожиданной причине.

– Я действительно должна была быть в Антерсельве на сборе, но уехала домой. Сначала все прошло очень хорошо, я была в порядке. Но на следующий день я отравилась. Я упала, но это было не как обычно. Я споткнулась во время бега и упала лицом в коровий навоз. Может, это был и не коровий, но что-то очень похожее. Видимо, я проглотила этот навоз и отравилась им, – рассказала биатлонистка в интервью TV2.

Нет запретных тем

История с отравлением навозом многим болельщикам показалась абсурдной. Это как нужно было удачно упасть, чтобы в рот попали коровьи или чьи-то ещё отходы жизнедеятельности? И даже если такое каким-то чудом произошло, то сколько нужно было проглотить «угощения», чтобы потом два дня находиться в состоянии «упавшей на землю лазаньи», как сама описала спортсменка своё самочувствие. И, в конце концов, зачем публично рассказывать о деликатной проблеме, когда можно было бы просто без подробностей сослаться на недомогания?

Некоторые российские любители биатлона, узнав новость об отравлении норвежки, поспешили выдвинуть смелую версию о том, что это наглая попытка скрыть допинг. Они буквально жаждали услышать новость о проблемах с пробой у Тандревольд, которые спортсменка постарается списать на известное отравление. Однако никакие проблемы с допингом у Ингрид в прессу так и не просочились.

Ранний отъезд со сборов, к слову, никак принципиально не помешал Ингрид в подготовке. Тренерский штаб уже на первом этапе Кубка мира поставил спортсменку в смешанную эстафету, где норвежцы взяли серебро. А через несколько дней женская команда при участии Тандревольд выиграла золото. Сезон у неё прошёл неплохо – помимо эстафетных побед хватало и личных подиумов.

Так что же история с непроизвольным поеданием навоза оказалась действительно случайностью, которая никак не повлияла ни на подготовку спортсменки к сезону и не стала поводом для оправдания допинга? Возможно, это действительно так – Ингрид банально попала в неприятную ситуацию и честно об этом сообщила всем неравнодушным.

Кстати, удивляться здесь особо нечему: у Тандревольд практически нет запретных тем. Норвежка в своих подкастах не стесняется рассказывать подписчикам о проблемах с месячными или расстройстве кишечника. И случай на сборах на этом фоне принципиально ничем не выделяется – биатлонистка просто привыкла к абсолютной открытости.