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Биатлонистки сборной Украины теперь стреляют по русским. Со специальных лежанок

Вот это спорт вне политики!
Биатлонистки сборной Украины теперь стреляют по русским. Со специальных лежанок
14 апреля 2023 07:00
автор: Алексей Колесниченко

В 21-м веке на Украине случилось мощное развитие биатлона. Вид спорта быстро стал одним из самых популярных в стране, биатлонистов и биатлонисток знали в лицо болельщики. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году женская сборная Украины взяла золотые медали в эстафете.

Однако теперь экс-биатлонистки из этой страны используются как снайперы на херсонском направлении в реальных боевых действиях.

Что скажут на это в Международном союза биатлонистов?

«Две биатлонистки и снайпер»

Российский боец с позывным «Крестик» рассказал шокирующие подробности того, что ВСУ делают с украинскими биатлонистками, которые применяют свой спортивный опыт явно не по назначению.

«Биатлонный состав» осуществляет так называемое «сафари-шоу». Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые «лежанки», и они отрабатывают. Как нам известно, сейчас на рубеже их две и плюс еще один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток, приводит слова российского бойца «РИА Новости».

А ведь каких-то 10 лет назад украинский биатлон занимался совсем другими вещами. Там зажигали сестры Вита и Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, чуть ранее это были Андрей Дериземля и Оксана Хвостенко. Нет смысла гадать, кто мог бы быть задействован в качестве снайперов на херсонском направлении из бывших членов сборной Украины. Уже сам факт наличия таких спортсменов ужасает.

Ждем реакцию IBU?

Хотя случилось это далеко не впервые за время конфликта двух стран. Тот же чемпион мира Пидручный вступал в тероборону, помимо него там были Василий Ломаченко, Александр Усик, футболист Олег Лужный и целый ряд других украинских спортсменов. Тем не менее, многие из них посмотрели на ситуацию и продолжили свои спортивные карьеры. Тот же Пидручный довольно неплохо выступил на чемпионате мира 2023 года в составе сборной Украины. Однако были и трагические случаи. Украинская федерация биатлона в марте прошлого года сообщила о гибели 19-летнего Евгения Малышева.

Федерация биатлона Украины сообщает о трагической гибели члена национальной сборной команды Украины среди юниоров харьковчанина Евгения Малышева, 2002 года рождения. Спортсмен завершил свои выступления два года тому назад, – говорится в сообщении.

Возвращаясь к информации об украинских биатлонистках, работающих снайперами, хочется узнать мнение IBU. Эта организация вместе с МОК заявляла, что российских и белорусских биатлонистов нельзя допускать до международных соревнований за то, что они связаны с силовыми структурами. Интересно, что они скажут на то, что группа биатлонисток из Украины, пусть и бывших, реально участвуют в боевых действиях, а не просто имеют воинские звания. Хватит ли у них смелости вообще высказаться на эту тему, большой вопрос.

источник: «Советский спорт»
Биатлонистки сборной Украины теперь стреляют по русским. Со специальных лежанок
Биатлонистки сборной Украины теперь стреляют по русским. Со специальных лежанок
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