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Из сборной России внезапно выгнали чемпиона мира. Русский биатлон в полном порядке

Помимо Бабикова, без места в команде рискуют остаться еще два лидера сборной, среди которых и Александр Логинов. 
Из сборной России внезапно выгнали чемпиона мира. Русский биатлон в полном порядке
14 мая 2023 00:00
автор: Сергей Перемутов
автор фото: РИА Новости

Даже отсутствие международных стартов не мешает российскому биатлону утопать в скандалах. Летняя подготовка к новому сезону еще даже не началась, как стало известно о том, что чемпион мира и многократный чемпион Европы Антон Бабиков может остаться без централизованной подготовки и места в составе сборной России. Более того, Антон может стать не единственным лидером команды, кто попадет в немилость. Тренер спортсмена, наоборот, уверен, что Бабиков останется в сборной. Что вообще происходит?

Конфликт с тренером

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев нарушил биатлонное спокойствие, заявив в телеграм-канале, что Бабиков не попал в состав на централизованную подготовку к предстоящему сезону. Это выглядело сенсацией, потому в прошлом году Антон был четвертый в рейтинге Кубка Содружества и седьмым в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР). Этого точно хватало, чтобы остаться в команде.

Биатлониста Антона Бабикова не взяли на централизованную подготовку в составе сборной! Сильное решение СБР. Бабиков – лицо нашего биатлона и далеко не худший в команде по итогам сезона! Как и ожидалось, новый вице-президент СБР по спортивным рюмкам приступил к развалу сборной страны! Дальше будет хуже, не переживайте! В нашем биатлоне есть что разваливать… Надеюсь, Минспорт и ЦСП ситуацию исправят, – написал Губерниев в телеграм-канале.

Источник фото: РИА Новости

Говоря о «вице-президенте СБР по спортивным рюмкам» комментатор имел ввиду Павла Ростовцева, который был назначен на эту должность совсем недавно. У них давний конфликт, поэтому взаимная нелюбовь вполне объяснима. Позже в беседе с РИА Новости Дмитрий рассказал, что причиной скандального решения стал конфликт биатлониста с тренером его группы Сергеем Башкировым.

Еще и без Цветкова с Логиновым?

Плюс ко всему Губерниев выразил предположение, что подобная участь грозит еще двум чемпионам мира, работающим в этой группе – Максиму Цветкову и Александру Логинову. Последний в прошлом сезоне откровенно мучился с травмами и пропустил большую часть соревнований. В СБР пока никак не комментируют ситуацию, пресс-атташе организации заявил, что официальный список сборной будет опубликован 1 июня. Глава СБР Виктор Майгуров предложил руководствовать подтвержденной информацией и поинтересоваться у самого Антона, есть ли у него конфликт с Башкировым.

Еще через несколько часов Губерниев написал о том, что в СБР хотят ликвидировать вообще всю группу Башкирова. Тут же слово взял личный тренер Бабикова и главный тренер сборной Башкортостана Виктор Никитин, который рассказал Metaratings, что по итогам собрания СБР с тренерами было принято решение, что Антон будет работать вместе с основной командой. Мы уже стали немного забывать о скандальной составляющей российского биатлона, но вот эта сторона, похоже, вернулась. Причем громко и мощно.

Источник фото: «Советский спорт»

До 1 июня, когда списки будут подтверждены документально, еще есть время, поэтому нет сомнений, что информация будет поступать в ежедневном формате и может повернуться в абсолютно любую сторону. Ясно одно, что такой спортсмен как Бабиков нужен нашему биатлону. Антон в свое время разрывал Мартена Фуркада, выигрывал чемпионат мира в составе эстафеты. К слову, после той гонки организаторы не включили российский гимн, поэтому наши парни сами его спели вместе с тем же Губерниевым, который быстро сориентировался и устроил классное шоу.

Бабиков выигрывал индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце в 2022 году, за несколько недель до Олимпиады в Пекине, куда он в итоге не попал. Сейчас российские биатлонисты остались без Кубка мира и непонятно, когда это все вернется. В таких условиях разбрасываться спортсменами – преступление. Хочется верить, что в СБР на это не пойдут и даже если у Антон есть конфликт с тренером или кем-то еще, все это так или иначе уладится.

источник: «Советский спорт»
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