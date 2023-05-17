Вирер не стала оголяться для русских. Итальянка отказала Playboy

— Правда ли, что вы отказались позировать обнаженной для Playboy?

— Это уже старая история, может быть, десятилетней давности. Это был запрос из России: там популярен биатлон.

— Но ты отказалась.

— Я не чувствую себя настолько уверенной в себе. Более того, девушки, которые попадают в этот журнал, уже не полностью обнажены. Я должна была сниматься обнаженной, поэтому отказалась. Я серьезная? Я этого не говорю, но я люблю защищать конфиденциальность. Если вам комфортно сниматься обнаженной, то вперед, — цитирует Вирер Corriere della Sera.

Вряд ли вы не знаете кто такая Вирер: трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах 2018/19, 2019/20, двух малых кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны 2015/16, 2020/21), малого Кубка мира 2018/19 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира 2019/20 в зачёте масс-стартов.

Источник фото: соцсети Доротеи Вирер

Доротея Вирер – по многим параметрам эталон биатлонной фигуры и внешности. В тяжелом виде спорта, где помимо лыж еще и винтовка постоянно болтается за спиной, очень сложно сохранить первозданную женственность и красоту, однако очень многим это удается. Итальянка Вирер находится на совершенно другой грани. Градация ее привлекательности давно уже вышла за пределы биатлона и, вообще, спорта.

Воротилы российского бизнеса с превеликим удовольствием, не жалея средств, захотели срубить медиа-банк. Заполучить на обложку российского варианта журнала «Плейбой» биатлонную красотку было идеей фикс, но лыжная красавица оказалась непреклонна. Отвергла все предложения и не порадовала миллионы жаждущих глаз.