ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вирер не стала оголяться для русских. Итальянка отказала Playboy

Один из секс-символов биатлона разочаровала фанатов.
Вирер не стала оголяться для русских. Итальянка отказала Playboy
17 мая 2023 13:36
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Соцсети Доротеи Вирер

— Правда ли, что вы отказались позировать обнаженной для Playboy?
— Это уже старая история, может быть, десятилетней давности. Это был запрос из России: там популярен биатлон.

— Но ты отказалась.
— Я не чувствую себя настолько уверенной в себе. Более того, девушки, которые попадают в этот журнал, уже не полностью обнажены. Я должна была сниматься обнаженной, поэтому отказалась. Я серьезная? Я этого не говорю, но я люблю защищать конфиденциальность. Если вам комфортно сниматься обнаженной, то вперед, — цитирует Вирер Corriere della Sera.

Вряд ли вы не знаете кто такая Вирер: трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах 2018/19, 2019/20, двух малых кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны 2015/16, 2020/21), малого Кубка мира 2018/19 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира 2019/20 в зачёте масс-стартов.

Источник фото: соцсети Доротеи Вирер

Доротея Вирер – по многим параметрам эталон биатлонной фигуры и внешности. В тяжелом виде спорта, где помимо лыж еще и винтовка постоянно болтается за спиной, очень сложно сохранить первозданную женственность и красоту, однако очень многим это удается. Итальянка Вирер находится на совершенно другой грани. Градация ее привлекательности давно уже вышла за пределы биатлона и, вообще, спорта.

Воротилы российского бизнеса с превеликим удовольствием, не жалея средств, захотели срубить медиа-банк. Заполучить на обложку российского варианта журнала «Плейбой» биатлонную красотку было идеей фикс, но лыжная красавица оказалась непреклонна. Отвергла все предложения и не порадовала миллионы жаждущих глаз.

источник: «Советский спорт»
Вирер не стала оголяться для русских. Итальянка отказала Playboy
Вирер не стала оголяться для русских. Итальянка отказала Playboy
Один из секс-символов биатлона разочаровала фанатов.
17.05.2023 13:36
Биатлон
автор: Андрей Тупиков
Из сборной России внезапно выгнали чемпиона мира. Русский биатлон в полном порядке
Из сборной России внезапно выгнали чемпиона мира. Русский биатлон в полном порядке
Помимо Бабикова, без места в команде рискуют остаться еще два лидера сборной, среди которых и Александр Логинов. 
14.05.2023 00:00
Биатлон
автор: Сергей Перемутов
Заставили сидеть в трусах. Зачем полицейские вломились к звезде российского спорта
Заставили сидеть в трусах. Зачем полицейские вломились к звезде российского спорта
Обыск в номере биатлониста Александра Логинова провели прямо во время чемпионата мира.
24.04.2023 08:00
Биатлон
автор: Алексей Колесниченко
Трагедия перед финишем. Российская биатлонистка погибла прямо во время гонки
Трагедия перед финишем. Российская биатлонистка погибла прямо во время гонки
Алина ушла из жизни до того, как добилась больших побед. Ей был всего 21 год.
22.04.2023 15:00
Биатлон
автор: Елена Григорьева
Сокрушительный удар по российскому спорту. Как наш биатлон разрушили за один день
Сокрушительный удар по российскому спорту. Как наш биатлон разрушили за один день
Допинг-скандал со звездами нашего биатлона запустил цепочку событий, которые мы разгребаем до сих пор. 
16.04.2023 13:59
Биатлон
автор: Колесниченко Алексей
Биатлонистки сборной Украины теперь стреляют по русским. Со специальных лежанок
Биатлонистки сборной Украины теперь стреляют по русским. Со специальных лежанок
Вот это спорт вне политики!
14.04.2023 07:00
Биатлон
автор: Алексей Колесниченко
Свинья на весь мир. Как русскому биатлонисту за допинг мстили
Свинья на весь мир. Как русскому биатлонисту за допинг мстили
Дмитрий Губерниев был в ярости и не стеснялся в выражениях.
12.04.2023 23:15
Биатлон
автор: Алексей Колесниченко
«Я проглотила навоз». Норвежская биатлонистка шокировала безумным признанием
«Я проглотила навоз». Норвежская биатлонистка шокировала безумным признанием
История, рассказанная спортсменкой, настолько абсурдна, что подозрительна.
09.04.2023 12:58
Биатлон
автор: Алексей Колесниченко
Взлетел и не приземлился. Главный талант российского биатлона разбился в 25 лет
Взлетел и не приземлился. Главный талант российского биатлона разбился в 25 лет
Игорь Малиновский должен был стать мировой звездой и приносить России медали, но небо решило иначе.
05.04.2023 18:00
Биатлон
автор: Алексей Колесниченко
Бьорндален бросил жену ради красавицы из КГБ? Загадочная история любви суперзвезд биатлона
Бьорндален бросил жену ради красавицы из КГБ? Загадочная история любви суперзвезд биатлона
Легендарному норвежцу приходилось скрывать отношения с Дарьей Домрачевой. 
04.04.2023 17:00
Биатлон
автор: Алексей Колесниченко
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика