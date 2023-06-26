Олимпийский чемпион прилюдно вынес икону из церкви. Священник кричал на весь приход 

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – личность неординарная. Заслуженный биатлонист известен не только железным характером, но и различными скандалами. В свое время на спортсмена было даже заведено уголовное дело за покушение на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, за что в 2010 году суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Но это была вовсе не последняя громкая история с участием Александра Валерьевича.

Шесть лет назад Тихонов решился… украсть из церкви икону. 70-летний биатлонист устроил в храме настоящий дебош!

Александр Валерьевич просто хотел добиться справедливости.

Ограбление церкви

В 2017 году в селе Уйское Челябинской области произошел вопиющий инцидент, облетевший всю страну. Советский биатлонист Александр Тихонов прямо во время службы с криками ворвался в местный храм и устроил дебош: сорвался на священника и унес икону Святого князя Александра Невского. Помимо этого, он подрался с несколькими прихожанами и с кулаками налетел на несовершеннолетнюю девочку, которая стояла с фотоаппаратом. По свидетельствам очевидцев, бывший спортсмен заявился в церковь нетрезвым.

Источник фото: РИА Новости

Инцидент не мог пройти мимо общественности: повсюду стали доноситься призывы отстранить Тихонова с высоких должностей, лишить статуса почетного гражданина и переименовать улицу вместе со школой, которые были названы в честь него.

История окутана множеством противоречий, многие её детали до сих пор неизвестны. Во время расследования, однако, вскрылось, что икона была подарена самим же Тихоновым еще в 2012 году без каких-либо документов. Как говорил спортсмен, сделано это было «по зову сердца», а причина, по которой Александр Иванович решился на такое – это слухи о том, что местный настоятель буквально приватизировал родную для него церковь. Разумеется, принципиальный чемпион не мог остаться в стороне и решил во всем разобраться, но довольно специфическими методами.

Борьба за справедливость

Позже начались активные споры о том, кем считать советского биатлониста: монстром или спасителем.

Как отмечал сам Тихонов, во время похода в церковь помимо съемки его хотели избить: с бывшего спортсмена якобы чуть не «сняли скальп». Также он заявил, что инцидент истолковали не совсем верно. Во-первых, пьяным биатлонист не был. Во-вторых, поступил он так не без причины.

Источник фото: РИА Новости

– Что подвигло меня на этот шаг? Жалуются селяне, что не могут крестить ребенка. Павлу все время не до этого. Чем он занимается, может, какую секту организовал, непонятно. Сам Павел орал, как уличный бандит: «Хочешь, я тебе по печени засажу!» После чего на меня напали его прислужники, но мы не давали никакого повода, кроме того, что забрали свою собственность. Я готов пройти детектор лжи, не было и половины того, о чем все говорят – это понимают и одно селяне, – рассказал Тихонов.

Икону же биатлонисту в итоге удалось забрать: Александр заявил, что вернет её лишь когда настоятель Павел вместе со своей семьей «оставит церковь в покое». Также Тихонов пообещал подарить прихожанам крест, который выкупил в том же году. Вернулась ли икона в храм, неизвестно до сих пор.